STENOGRAME. Thuma, val de critici la adresa lui Bolojan: "PNL să iasă de la guvernare nu e corect"

Hubert Thuma, liderul PNL rival al lui Bolojan în partid, a declarat că îl susține pe premier pentru continuarea mandatului în fruntea Guvernului, însă l-a criticat în cadrul şedinţei BPN.

Thuma îl critică pe Bolojan în şedinţa PNL: Vă susținem, dar suntem îngrijorați. Mergem pe politică de izolare

Potrivit stenogramelor, acesta a lansat un avertisment dur conducerii partidului cu privire la riscul izolării politice, aducând în discuție relația cu Nicușor Dan, cu UDMR, dar și ambiguitatea din relația cu Președintele României.

"Adevăr dureros pentru PNL. Ați fost la o ședință a organizaiei Bucureşti şi v-a întrebat un coleg cum reușiți să faceți față atacurilor. Și ați spus că atunci când te înjură unii e o binecuvântare. 80% dintre români spun că mergem într-o direcție greșită. Dacă mergem pe logica dvs, înseamnă că PNL e cel mai binecuvântat partid din România. Vă susținem, dar suntem îngrijorați. Care e relaţia dvs cu președintele României. Colegi de-ai noștri îl atacă constant în ultim timp. Că nu e asumat, nu-și asumă relaţia cu noi, cu dvs.

Cum am ajuns aici? El v-a desemnat să fiți premier al României. Dl Boc și Băsescu s-au susținut reciproc. Noi la o lună după ce am ajuns la guvernare am mărit TVA, cu toate că Nicuşor Dan ne-a rugat să nu facem asta. PNL merge pe o politică de izolare, la fel ca PD când era Băsescu președinte. După izolarea în 2009, în 2012 a fost scorul de 12%. Dacă și noi continuăm izolarea, unde ajungem? Mă refer la declaraţia consilierului dvs, Vlad Gheorghe, care l-a atacat pe Kelemen. Nu cred că dvs l-ați pus să facă asta pentru că UDMR e partenerul nostru de 20 ani.

PNL încearcă să recupereze electorat din urban mare. În 2024 la locale, cu 1550 primari pe care noi îi hulim, PNL a luat 27-28%. Noi vrem electorat de la USR care a luat 8%? Neglijăm 27% și vrem cei 8%? Trebuie să ne scoateți din această izolare, trebuie să rămâneți premier. Ați luat măsuri dureroase, dar noi am promis că după măsuri se vor vedea rezultatele. Și ar trebui să fim la guvernare când măsurile își produc efectele. PNL să iasă de la guvernare nu e corect. Trebuie să discutăm cu organizațiile locale, cu primarii etc.

Trebuie începute alegerile în organizații. Suntem unii aleși de 5 ani. Trebuie alegeri, legitimitate. Trebuie măsuri economice concrete pentru repornirea economiei. Avem nevoie de măsuri imediate pentru stimularea consumului. Soluția este guvern pro-occidental în continuare. Acest partid a supraviețuit 150 ani și niciodată nu am încercat să ne oprim, să ne închidem și să discutăm despre un singur om, o singură persoană. Nu mă refer la dvs. Obiectivul nostru a fost să modernizăm România", a declarat Thuma, potrivit stenogramelor din şedinţa PNL.

Stenograme din şedinţa PNL

Florin Roman: Putem merge pe varianta unui guvern minoritar, dar în actuala conjunctură parlamentară, nu.

Toma Petcu: M-am uitat la știri și m-am relaxat când am văzut că Thuma îl susține pe Bolojan. Dle președinte, echipa ați construit-o cum ați considerat dvs. Momentul în care forțează unii plecarea este nepotrivit. Cred că pe zona economică .... avem obligația ca atunci când părăsim guvernarea să fim pe creștere economică. Dacă decidem să părăsim guvernul, să fie într-un moment economic potrivit, pentru că măsurile bune luate de dvs încă nu și-au arătat efectele. Trebuie să vină efectul lor cât mai repede. Mai avem o obligație. Bugetul național este un buget bun, dar un buget croit uitându-ne mult la PNRR. Mulțumesc lui Pîslaru pentru sprijinul acordat jud. Giurgiu. Trebuie să închidem cât mai repede PNRR și să îndeplinim jaloanele, să reușim absorbția. Trebuie să faceți orice efort să continuăm cu guvernarea, trebuie să accelerați toate reformele în cele 45 de zile de interimat. Referitor la Energie. Să fim prudenți când criticăm, pentru că PNL a condus acest minister în ultimii 4-5 ani. Comunicarea publică trebuie gestionată cu atenție. I-am povestit lui Fechet o discuție a celor de la USR.

Cătălin Predoiu: O singură certitudine, voința politică de a-l susține pe președintele partidului ca premier până la rotativă. Trebuie să ne calibrăm strategia pas cu pas. O incertitudine: efectul aventurii politice de ieri a PSD asupra tuturor partidelor din coaliție. Subscriu la ce spune dl președinte referitor la derapajele și greșelile PSD. Nimeni nu poate prezice care sunt consecințele cutremurului de ieri. O bună parte din electorat privește critic cu privire la ceea ce se întâmplă. Ei nu au uitat că legitimitatea politică a coaliției își extrage seva din evenimentele complicate din decembrie 2024. Ați ferit țara de rusofili. Trebuie să fim lucizi și să înțelegem că ne confruntăm cu această realitate. Singura cale pentru a evita acest decont, care nu ne e imputabil, dar planează asupra noastră, este de a scoate țara din criză. Dacă putem.

Altă incertitudine e legată de 2028. Lumea nu va mai arăta cum arată azi. Peisajul politic se va schimba, sunt multe alegeri în țările europene. Nu știm care vor fi ideologiile. De ex., Franța. Nu știm evoluția dintre SUA și Europa, cum va evolua războiul din Iran. Toate acestea vor produce efecte în economiile țărilor europene. E prematur să spunem că mergem cu x partid sau y. Dacă se pune problema unui pol de dreapta cu USR - USR nu e de dreapta, e neoprogresist, colegii din USR să nu mai atace PNL. Vin atacuri de la PSD, dar și de la USR. Marilen Pirtea a zis ieri că PSD atacă Bolojan, nu PNL. Iar USR apără Bolojan, nu PNL. USR să nu mai arunce săgeți, ci să întindă punți dacă vrea în coaliție. Trebuie respect pentru PNL. PNL e net superior USR. Vă rog să vă aduceți aminte cine suntem pt a avea o relaționare corectă.

Într-o eventuală competiție electorală, teoria de a împrumuta din identitatea USR nu e corectă. Poate merge în Bucureşti, dar în restul țării, nu. PNL nu trebuie să-și părăsească identitatea. Fără remorcă la nimeni. Fără remorcă la PSD și la USR. Eu aș remorca partidul la valorile noastre: dezvoltare, modernizare, conservatorism, antreprenoriat etc. Și ne vom regăsi electoratul. Trebuie să ne regăsim menirea, încrederea; să ne promovăm. E important ca PNL să nu uite cine este. E greu ca AUR să devină irelevant. Ne place sau nu, în 2028 vom avea tot această coaliție.

Raluca Turcan: Avem obligația să punem oglinda: cine a generat această criză. Slăbirea guvernării în această perioadă atât de dificilă echivalează cu un act de trădare națională.

Alina Gorghiu: Nu este sănătos să nu facem o analiză despre ce urmează. Vreau să vă spun, domnule președinte, că vreau să trag o concluzie. E important să știm cum ne alegem adversarii și aliații. Pare că am intrat într-o adversitate cu președintele Nicușor. Suntem obligați să rămânem într-o logică de parteneriat cu președintele. E o greșeală să nu cooperăm. Ne place sau nu ne place, PNL nu va fi atât de obtuz și tembel să își dea jos premierul, cum a făcut PSD-ul. Și cred și USR. Tocmai de aceea ne diferențiem de ei. Va fi o perioadă complicată.

Gigel Știrbu: Singurul partid politic care astăzi are aderență la public este PNL. Asta se întâmplă datorită prestației prim-ministrului Bolojan. Am văzut aseară, văd și acum, că toată lumea vă susține. Dacă în sală există cineva care îmi aduce argumente că de fiecare dată când PSD a făcut o alianță cu un partid și acea formațiune a ajuns bine, eu plec acasă. Niciodată nu s-a întâmplat asta. Cu PSD niciodată nu poți să stai la masă și să faci un proiect.

Dan Motreanu: Crizele politice nu apar din senin. În cazul PSD, găsim toate motivele. A avut cel puțin discuții și în interiorul PNL. Altfel, nu cred că mergeau atât de departe. E tragic că de data aceasta criza politică nu mai e despre cine va câștiga, ci despre cine va pierde jocul politic. Această criză va face ca românii să piardă. Un lucru este cert. Astăzi, decizia clară, strategică este că e momentul să ne despărțim de PSD (aplauze în sală). Ani de zile ne-am făcut rolul. Dar acum, gata. Trebuie să ne despărțim de PSD nu doar ca partid, ci și de modul lor de a face politică. Dacă noi nu înțelegem că AUR ar putea să aibă de câștigat, dacă nu înțelegem că trebuie să ne schimbăm modul de a face politică, atunci viitorul nostru ca partid e negru. Rezoluția pe care vi-o propun e o rezoluție care spune foarte clar că drumurile PNL și PSD s-au despărțit în această zi.

Consultări cu partidele la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan se va consulta, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliţiei de guvernare. "În temeiul prerogativelor constituţionale, preşedintele României, Nicuşor Dan, a invitat miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide şi formaţiuni politice parlamentare, pentru consultări - PSD, PNL, UDMR, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, USR", a informat Administraţia Prezidenţială.

ora 9:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 - Partidul Naţional Liberal (PNL);

ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale;

ora 18:30 - Uniunea Salvaţi România (USR)

În schimb, partidele AUR, SOS şi POT nu apar pe lista publicată de Administraţia Prezidenţială.

România, aruncată în criză politică

România a intrat luni în criză politică, după ce PSD, membru al coaliţiei de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan.

Într-un eveniment intitulat "Momentul adevărului", organizat la Palatul Parlamentului, 5.000 de social-democraţi au răspuns la întrebarea propusă de conducerea PSD: "Având în vedere prăbuşirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflaţie, afaceri care se închid, şomaj, scăderea investiţiilor publice şi a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari şi categoriile vulnerabile, plus lipsa dialogului real în Coaliţie şi cu partenerii sociali: Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?".

Votul exprimat de social-democraţi a fost covârşitor în favoarea retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan: 97,7% "pentru" şi 2,3% - "împotrivă''.

"Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. (...) Vă asigur că, în conformitate cu ceea ce aţi votat, în zilele următoare, vom acţiona. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul 1 în Parlament şi drept urmare vom ţine cont de toate lucrurile care s-au spus astăzi. Vom ţine cont de mandatul pe care dumneavoastră ni l-aţi dat, astfel încât viaţa românilor să fie una mai bună", a declarat liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, după referendumul intern.

Luni seara, după o şedinţă a Partidului Naţional Liberal, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că va continua să îşi exercite mandatul. El a catalogat decizia PSD de retragere a sprijinului politic "complet greşită şi total iresponsabilă", menţionând că va asigura guvernarea.

Liderul Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, şi-a exprimat, luni seara, susţinerea pentru premierul Ilie Bolojan şi a anunţat că partidul nu va ieşi de la guvernare, iar miniştrii USR vor continua să meargă la muncă. UDMR nu are "niciun motiv" să se retragă din Guvern, a transmis preşedintele Kelemen Hunor, într-un interviu la Digi 24.

