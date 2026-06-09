Premierul desemnat Eugen Tomac a îndemnat partidele politice să renunțe la rezerve și să continue dialogul, considerând că doar prin deschidere și cooperare poate fi depășit actualul blocaj politic. Mesajul a fost transmis după întâlnirea avută cu liderii UDMR, în cadrul consultărilor privind sprijinul parlamentar pentru viitorul Guvern pe care intenționează să îl propună.

Tomac: Fac apel ca partidele să fie deschise la dialog. Altfel pierdem bani importanţi - Profimedia

"Aşa cum am spus şi ieri, o spun astăzi, la fel de deschis, de asumat: sunt un om al dialogului, cred că în acest moment avem nevoie de o perspectivă foarte clară pentru a putea depăşi această stare tensionată. Cu cât mai mult se adânceşte această criză, cu atât mai rău este pentru România.

Trebuie să îndeplinim o serie de jaloane, pentru că altfel vom pierde bani importanţi şi asta ar însemna o viaţă mult mai grea pentru fiecare cetăţean român", a declarat Tomac.

Discuţiile cu UDMR au vizat priorităţile Guvernului pe care îl formează şi echipa propusă.

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"Am prezentat care sunt priorităţile Cabinetului pe care-l propun, evident, parte din echipă şi am făcut un schimb de opinii cu privire la situaţia politică actuală şi de ce consider eu că, în momentul de faţă, pentru depăşi acest blocaj politic, soluţia cea mai sănătoasă este să avem un Guvern rapid învestit, capabil să preia parte din problemele urgente ale României, pentru că timpul ne presează", a spus Eugen Tomac.