Surse: Şansele ca PSD să voteze guvernul Tomac sunt 50-50%

Negocierile pentru învestirea noului Guvern condus de premierul desemnat Eugen Tomac continuă. După ce PNL şi USR au lansat de înţeles că nu îl vor susţine, surse Observator spun că PSD ar fi încă indecis în privința votului din Parlament. Social-democrații ar evalua în prezent scenariul susținerii executivului, însă decizia finală nu a fost încă luată, șansele fiind "50-50%".

Potrivit surselor Observator, lideri ai PSD ar fi transmis în discuțiile cu Tomac că sunt dispuși să contribuie la o "reformă reală a administrației", însă resping variantele de reducere de personal, pe care le asociază cu măsurile luate anterior de guvernul Bolojan.

În interiorul partidului există însă și voci care se opun susținerii Guvernului Tomac, invocând trecutul politic al premierului desemnat.

Consultări politice pentru obţinerea susţinerii în Parlament

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Premierul desemnat Eugen Tomac continuă marți rundele de negocieri cu partidele politice pentru a obține majoritatea necesară în Parlament. Acesta urmează să definitiveze componența Cabinetului în cursul zilei de miercuri, urmând ca săptămâna viitoare să ceară votul de învestitură.

Primii cu care a avut discuţii au fost cei de la UDMR. Ulterior, Tomac va discuta cu:

- Grupul Minorităţilor Naţionale (ora 15.00)

- Uniţi pentru România (16.00)

- PACE (17.00)

- POT (18.00)

De asemenea, premierul desemnat va discuta şi cu membrii neafiliaţi din Parlament.

AUR, exclus de la negocieri

Întrebat, luni seară, la Antena 3 CNN, dacă va negocia şi cu AUR, Eugen Tomac a afirmat: "Nu am de ce să discut cu partide care votează împotriva interesului naţional al României".

El s-a declarat, însă, convins că va strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

"Sunt încrezător că în ziua votului peste 233 de membri ai Parlamentului României ne vor acorda încrederea pentru a merge... (...) Sunt convins că voi reuşi să conving peste 233 de parlamentari", a declarat Tomac.

Vot în Parlament, săptămâna viitoare

El a adăugat că la începutul săptămânii viitoare doreşte să ceară votul în Parlament.

Premierul desemnat a adăugat că va avea trei vicepremieri, unul pentru Educaţie, altul pentru Economie şi unul pentru Digitalizare. Acesta a precizat că urmează ca, cel târziu miercuri, să finalizeze formula de Cabinet, el arătând că îşi doreşte ca pentru fiecare minister să aibă cel puţin două, trei propuneri, pentru că vrea să meargă în Parlament cu un guvern de profesionişti, tehnic, nu unul politic, adăugând că "asta înseamnă miniştri, secretari de stat, prefecţi, fără carnet de partid".

Luni, Tomac a discutat cu reprezentanţii PNL, PSD şi USR. PNL a anunţat că joi, de la ora 10, va avea loc şedinţa Biroului Permanent Naţional în care se va decide oficial dacă va vota sau nu Guvernul Tomac.