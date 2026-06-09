Premierul desemnat caută sprijin pentru a-şi trece cabinetul de testul Parlamentului. Eugen Tomac a discutat ieri cu liderii PSD, PNL şi USR, însă nu a găsit susţinere decât din partea social-democraţilor. Avem şi primele nume de miniştri confirmate. Cele mai importante sunt Luca Niculescu şi Dan Neculăescu, la Externe, respectiv Apărare.

Premierul desemnat s-a întâlnit ieri dimineaţă cu premierul demis, Ilie Bolojan. "Îmi pun mare speranţă în o judecată corectă, cinstită, în acord cu aşteptările cetăţenilor români, în colegii din Partidului Naţional Liberal, pentru a-mi da un vot de încredere", a declarat Eugen Tomac, premierul desemnat. Şi, totuşi, liberalii nu s-au lăsat convinşi. "Un astfel de Guvern care nu se bazează pe o susţinere politică explicită nu este o soluţie pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele", a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar.

Mai mulţi consilieri ai președintelui Nicușor Dan ar putea intra în noul Executiv

Asta deşi Eugen Tomac a anunţat că nu va accepta persoane cu carnet de partid nici măcar în eşaloanele inferioare ale Guvernului, o condiţie esenţială pusă de PNL şi USR. Între timp, însă, şi-a schiţat cabinetul.. Premierul desemnat a anunţat că Ministerul de Externe va fi condus de Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, în timp ce la Apărare va ajunge Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO. Profesorul Adrian Papahagi a fost şi el confirmat la Cultură. Surpriză la Ministerul Dezvoltării, unde Tomac îl doreşte pe sociologul Vladimir Ionaș. Poate cel mai important portofoliu, cel al Finanţelor, ar putea fi ocupat de Bogdan Drăgoi, fost ministru de Finanțe în Guvernul Ungureanu. În cărţi este şi Şerban Matei, economist cu greutate de la BNR.

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Mai mulţi consilieri ai președintelui Nicușor Dan ar putea intra în noul Executiv: Sorin Costreie la Educație, Cosmin Alexandru Soare-Filatov la Justiţie și Radu Burnete la Economie. La Ministerul Muncii este vehiculat numele Laviniei Niculescu. Deocamdată, nu există propuneri pentru Interne, iar postul de la Sănătate a fost refuzat de mai mulţi medici. Eugen Tomac a discutat şi cu USR. "Cred că România are nevoie de un Guvern funcţional. Eu plec de aici încrezător", a declarat Eugen Tomac, premierul desemnat. "Un Guvern tehnocrat cu girul PSD, evident că ar avea o mână slabă în a continua reformele.Tocmai reformele pt care PSD a dat jos Guvernul. i-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o sustinere USR pentru Guvernul lui", a declarat Dominic Fritz, preşedintele USR.

Ce premier va desemna Nicuşor Dan dacă Eugen Tomac pică la votul din Parlament

Surse Observator spun că în spatele ușilor închise premierul desemnat, Eugen Tomac, a spus că președintele Nicușor Dan va propune tot un premier tehnocrat, dacă Guvernul Tomac va fi respins la votul din Parlament. Fără sprijinul PNL și USR Guvernul Tomac are șanse extrem de mici să treacă de testul Parlamentului. Ar avea nevoie de voturi de la PSD și UDMR, dar și de susținerea Minorităților, a parlamentarilor neafiliați și a partidelor suveraniste. Asta în condițiile în care Eugen Tomac nu va negocia cu partidele conduse de Diana Șoșoacă și George Simion.

Ultima oprire a fost la PSD. "Nu vom mari taxe, nu vom introduce noi impozite", a declarat Eugen Tomac, premierul desemnat. "Dacă acest guvern vrea sprijinul PSD, atunci reformele şi măsurile de reducere a deficitului trebuie să plece de sus în jos, nu ca până acum. În domeniul taxelor, aş dori sau am dori ca viitorul guvern să scadă TVA-ul la alimentele de bază şi la medicamente până la 9 sau chiar 5%. În plan social, ne aşteptăm să se ia în calcul o reducere concretă a taxelor pe muncă", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Astăzi, premierul desemnat se va întâlni cu UDMR, grupurile PACE şi Uniţi pentru România şi cu neafiliaţii. Eugen Tomac nu ia deocamdată în calcul să discute cu AUR sau SOS România.