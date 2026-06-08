Tomac: "Nu cred că sunt singurul care poate răspunde acestei provocări". Cum va face faţă testului politic

Premierul desemnat Eugen Tomac spune că nu se consideră singura persoană capabilă să răspundă actualei crize politice, dar că este onorat de mandatul primit de la preşedintele Nicuşor Dan. Tomac susţine că prioritatea ar trebui să fie modul în care clasa politică răspunde blocajului în care se află România şi spune că va încerca să găsească un compromis între partide pentru învestirea unui nou guvern.

"Nu cred că sunt singura persoană care poate răspunde unei asemenea provocări. Mi-aş fi dorit ca în momentul de faţă să discutăm despre o altă persoană, despre o altă conjunctură şi despre o soluţie politică pentru ţară, pentru că, până la urmă, partidele sunt cele care le cer votul cetăţenilor pentru a guverna, pentru a duce bunăstare, pentru a crea şi promova, care aduc plus valoare unei societăţi. Ne aflăm într-un moment extrem de complicat. Mi-aş fi dorit ca astăzi să nu discutăm despre mine, ci să discutăm despre cum răspunde clasa politică în faţa unei situaţii prin care trecem", a declarat Eugen Tomac, luni, la Antena 3 CNN.

El a precizat că este onorat de propunerea preşedintelui Nicuşor Dan de a încerca să formeze un guvern.

"Pe mine mă onorează propunerea domnului preşedinte de a încerca să formez o echipă guvernamentală, de a încerca să găsesc compromisul necesar din partea partidelor politice pentru a investi un cabinet dispus să facă ceea ce trebuie pentru România într-un moment atât de complicat.

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Eu cred că în acest moment avem nevoie de foarte multă responsabilitate, maturitate şi curaj pentru a ieşi din acest blocaj, şi eu cred că domnul preşedinte, pentru că mă cunoaşte foarte bine, ne cunoaştem de cel puţin 25 de ani, în ultimii doi ani de zile am lucrat cot la cot să-i convingem pe români că România are viitor, această ţară are oameni pregătiţi şi dispuşi să-şi asume responsabilităţi importante în statul român", a mai afirmat Eugen Tomac.

Joi, preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze Guvernul, după căderea Guvernului Bolojan.