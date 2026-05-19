Ciprian Ciucu explică şantierele din Bucureşti: "Aveţi încredere, am o viziune clară"

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, explică marţi de ce sunt atât de multe şantiere deschise în Capitală, el precizând că proiectele sunt deja foarte întârziate şi riscam să pierdem finanţările. El mai spune că preferă să fie criticat pentru ce face decât să fie criticat pentru că nu face şi să băltească în nepăsare.

"De ce sunt atât de multe şantiere deschise în acelaşi timp în Bucureşti? Ştiu, disconfortul creat în special în trafic în această perioadă este mare. Îmi pare rău pentru acest lucru şi fac apel la înţelegerea dumneavoastră, căci vor urma câţiva ani, nu foarte mulţi, în care vom deschide şi vom închide succesiv mai multe şantiere. În acest context, sunt dator cu câteva răspunsuri la întrebările pe care mi le-aţi adresat punctual", spune primarul Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook.

Ciucu: Aleg să fac ceea ce este corect şi să îmi asum criticile

Edilul arată că a luat decizia de a deschide mai multe şantiere deodată pentru că proiectele sunt deja foarte întârziate şi riscam să pierdem finanţările obţinute şi toată munca birocratică (avizările), proiectarea etc.

Ciucu menţionează că în Bucureşti nu s-au mai efectuat lucrări mari, serioase, de infrastructură de foarte mult timp.

"Înainte de a pune Bucureştiul la punct prin proiecte de regenerare urbană, trebuie să avem infrastructura pusă la punct! Vorbim de zeci de km de linii de tramvai şi zeci de km de magistrale de termoficare!! Am două opţiuni: (1) să nu facem proiectele, să pierdem banii şi munca de până acum, sau (2) să facem ceea ce este corect pentru oraşul nostru. Personal, eu aleg să fac ceea ce este corect şi să îmi asum criticile. Prefer să fiu criticat pentru ceea ce fac decât să fiu criticat pentru că nu fac şi să băltim în nepăsare", subliniază primarul.

Ciucu: Avem probleme de siguranţă a călătorilor şi se strică tramvaiele

La întrebarea dacă chiar erau necesare aceste lucrări, acum, primarul răspunde afirmativ, arătând că au două categorii mari de lucrări de infrastructură: reţeaua de linii ferate pentru tramvaie şi lucrările la reţeaua de termoficare.

"Reţeaua de linii ferate este învechită, are peste 50 de ani şi şi-a depăşit de două sau de trei ori durata de viaţă. Nu mai suportă nici reparaţii, trebuie înlocuită! În curând riscam ca tramvaiele să meargă direct pe beton, nu pe şine! Avem probleme de siguranţă a călătorilor şi se strică tramvaiele, ceea ce ne costă şi mai mult", spune Ciucu.

El menţionează că au deschis noi şantiere pentru termoficare, mai ales în Sectorul 4, iar aceste lucrări sunt esenţiale, ţinând cont de problemele care există în fiecare iarnă cu căldura şi apa caldă.

Ciucu: Nu s-a lucrat pe şantiere. Acum se lucrează. Constructorii nu au fost plătiţi

Ciprian Ciucu explică şi de ce nu se lucrează pe şantiere. "Mai corect ar fi: "nu s-a lucrat". Acum se lucrează! Principalul motiv este că NU AU FOST PLĂTIŢI constructorii. Am preluat o primărie cu multe probleme financiare, cu multe datorii. Am făcut rost de bani, atât în negocierile politice din cadrul coaliţiei de guvernare, cât şi din împrumuturi pe care le-am contractat cu mai multe bănci internaţionale de dezvoltare. NU ne împrumutăm pentru panseluţe şi borduri, ci pentru mari lucrări de infrastructură care ne vor servi câteva generaţii!", subliniază Ciucu.

"Pentru a înţelege ce deficit de finanţare am găsit, doar pentru lucrările la liniile de tramvai: bani europeni contractaţi de 1 miliard de lei, cofinanţare necesară de 6 miliarde de lei - practic întreg bugetul nostru pe un an de zile! De aceea am avut zeci de întâlniri cu băncile! De ce mai sunt câteva şantiere pe care nu se lucrează? Pentru că, după deschidere, am găsit anumite situaţii care nu apăreau în proiectarea iniţială la infrastructura de utilităţi, de apă-canal sau de termoficare. Este nevoie să refacem devizele, să renegociem contractele, să luăm avize noi de la ANAP, să schimbăm proiectarea", afirmă Ciucu.

Când vor fi închise şantierele şi când vor fi gata lucrările

Primarul răspunde şi la întrebarea când vor fi gata lucrările şi când vor închide şantierele.

"O parte dintre ele, acolo unde nu avem lucrări de utilităţi publice, le vom închide în maximum un an. Pe unele chiar anul acesta! O altă categorie, acolo unde este nevoie de lucrări suplimentare la reţelele de utilităţi, vor dura până la doi ani. Pe parcurs vom închide şantiere, dar vom deschide şi altele noi! De aceea vă cer răbdare şi fac apel la înţelegerea dumneavoastră: în Bucureşti se lucrează şi se va lucra mult! TOATE oraşele occidentale care s-au transformat au avut nevoie de lucrări publice", explică Primarul Capitalei.

Ciucu mai afirmă că în campania electorală a spus în mod repetat că are nevoie de 10 ani să pună oraşul la punct şi acum a început în forţă, cu esenţialul, cu infrastructura oraşului.

Potrivit primarului, fiecare şantier va dura între unul şi doi ani, dar vom avea şantiere timp de 5 sau chiar 6 ani de acum înainte.

"După aceste şantiere, vom deschide altele, pentru alte tipuri de lucrări publice: Parcări subterane (voi veni în curând cu detalii precise pe acest subiect); Proiecte de regenerare urbană în centrul oraşului, în baza unor concursuri de soluţii de arhitectură pe Magheru, Victoriei, Zona Palatului Regal, Ion Brezoianu. Parcul Herăstrău va fi regenerat! Acum începem cu punerea în siguranţă a malurilor, pentru 100 de ani! Parcul Izvor va fi regenerat şi reconfigurat. Voi discuta pe acest subiect cu comunitatea. Malurile Dâmboviţei vor fi amenjate ca un culoar verde, care să ne ajute să luptăm cu verile tot mai toride! Prelungirea Ghencea a prins viteză! După ce vom finaliza exproprierile, Dimitrie Pompeiu va prinde viteză. VOI MERGE PE ŞANTIERE, le voi monitoriza personal, le voi asigura finanţarea! Aveţi încredere, am o viziune clară, muncesc toată ziua cu echipa de la PMB, am etapizat corect şi ştiu ce am de făcut pentru a pune Bucureştiul la punct!", mai transmite primarul.

