Avertismentele privind economia vin pe toate fronturile. Agenţia de rating Fitch vede riscuri tot mai mari pentru ţara noastră: cu cat criza politica se prelungeşte, cu atât cea economica se adânceşte şi pune în pericol stabilitatea fiscală a ţării. Semnale de alarmă care nu par să se audă însă până pe scena politică. Consultarile de la Cotroceni pentru formarea noului Guvern s-au încheiat într-un blocaj total. Nimeni nu lasă de la el şi nu există nicio solutie de compromis. Refacerea coaliţiei pare că nici nu intră în discuţie, iar varianta unui premier tehnocrat a fost deja respinsă.

Nu s-a ajuns la nicio soluţie de compromis după consultările purtate ieri la Palatul Cotroceni, iar refacerea coaliţiei pro-europene, obiectivul preşedintelui Nicuşor Dan, pare în acest moment o misiune imposibilă, atâta timp cât liderii PNL şi USR au anunţat cât se poate de clar că nu vor mai guverna cu Partidul Social Democrat, iar aseară, după runda de consultări cu liderii partidelor politice, şeful statului a anunţat că va continua aceste negocieri până în momentul în care se va cristaliza o majoritate solidă în Parlament, însă formată din partide pro-occidentale. Nu este cazul în acest moment, nu s-a format o majoritate pro-occidentală după negocierile purtate ieri la Palatul Cotroceni, însă surse Observator spun că preşedintele Nicuşor Dan i-a întrebat pe social-democraţi dacă şi-ar putea asuma conducerea Guvernului, iar răspunsul lui Sorin Grindeanu a fost acela că PSD şi-ar putea asuma funcţia de premier dacă va fi nevoie, că PSD poate strânge o majoritate în Parlament, însă nu ar fi o majoritate care s-ar înscrie în criteriile dorite de şeful statului.

Aşadar, PSD ar putea să strângă o majoritate, însă nu cu partide pro-occidentale, ci un guvern mai degrabă minoritar în formula PSD-UDMR-grupul minorităţilor naţionale, care să fie susţinut la votul din Parlament de grupurile suveraniste. Mai exact cei de la PACE, de la POT, de la SOS România, eventual de minorităţile naţionale şi parlamentarii neafiliaţi. Ar fi practic o oaste de strânsură, dacă îi putem spune aşa, însă PSD ar avea nevoie de toate aceste grupuri pentru a trece un guvern în Parlamentul României.

Rămâne însă de văzut dacă şeful statului ar accepta o astfel de variantă, atâta timp cât Nicuşor Dan a spus de fiecare dată că, indiferent cum se va încheia această criză politică, România va rămâne pe direcţia pro-occidentală şi va avea un guvern pro-occidental. În această dimineaţă, liberalii au transmis şi ei un mesaj şi au cerut Partidului Social Democrat să îşi asume funcţia de premier, să vină rapid cu o propunere de premier sau să îşi recunoască incapacitatea de a guverna România, spun liderii Partidului Naţional Liberal, caz în care, spun surse Observator, Ilie Bolojan şi-ar putea asuma, la a doua rundă de consultări, formarea unui guvern de dreapta minoritar alături de USR şi UDMR.

Marius Gîrlaşiu

