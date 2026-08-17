În ultimele săptămâni, râuri care altădată curgeau constant, au ajuns aproape complet secate. Iar unele albii pot fi traversate acum la pas, ca niște simple poteci. Este și cazul râului Călata, afluent al Crișului Repede, unde în această lună apa aproape ca a dispărut în anumite porțiuni.

Alex Prunean, reporter Observator: Aici e chiar mijlocul albiei Călatei, râu care în orice altă perioadă anului are un debit cuprins între 200 de litri și 500 de litri de apă pe secundă, poate chiar mai mult în săptămânile mai ploioase. Acum însă a secat complet și pare mai degrabă o potecă de munte decât un afluent al Crișului Repede.

Mai greu e faptul că odată cu apa, de aici a dispărut și orice formă de viață acvatică, pentru că la tot pasul găsim resturi de pești, scoici și raci. Foarte mulți raci care cel mai probabil s-au adăpostit în acest loc pentru că aici au fost ultimele pâlcuri de apă care au secat între timp. Localnicii spun că nu s-au mai confruntat cu așa ceva până acum și cel mai greu le e celor care își adăpau animalele din râu, pentru că sunt nevoiți să le care acum apă din alte locuri.

Mai sunt câteva zone pe râu în care au mai rămas câteva pâlcuri de apă, dar extrem de puține și nivelul scade tot mai mult pe zi ce trece.

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Sunt câteva săptămâni bune de când în această zonă nu a mai căzut picătură de ploaie și pentru ca totul să revine la normal, e nevoie de ploi serioase pe perioadă lungă de timp. Probleme nu sunt doar aici, ci și în județul Sălaj, unde tot așa pârâuri întregi au secat, iar fermierii nu mai au unde îşi adăpe animalele.

Și în lacul de acumulare Vârșolţ, o importantă sursă de alimentare cu apa a judetului Sălaj, nivelul continuă să scadă și în ultimele zile autoritățile au impus restricții de tragere a apei din lac spre rețeaua de apa judetului Sălaj.