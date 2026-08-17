Un caz pe cât de şocant pe atât de revoltător vine din Roman, judeţul Neamţ. Trei copii, doi gemeni de numai un an și fratele lor de doi ani, au ajuns în grija statului, după ce au fost abandonaţi de proprii părinţi.

Se pare că mama celor mici s-ar fi prezentat în fața autorităților și le-ar spus că vrea să renunţe la copii. A urmat o anchetă socială, care a arătat că nici condițiile în care trăiau copiii nu erau unele potrivite.

Asistenții sociali au încercat, totuşi, să-i facă pe părinți să se răzgândească și le-au oferit sprijin, însă răspunsul ar fi rămas același: indiferent de ajutorul primit, nu mai vor să aibă grijă de cei trei fraţi.

Autoritățile au căutat apoi o rudă care să-i poată lua acasă, însă fără succes. Așa că, deocamdată, casa celor trei fraţi este Centrul de Primire în Regim de Urgență din Roman. Părinţii care şi-au părăsit copiii ar mai fi pierdut luna trecută un bebeluş de doar două luni, care a murit în spital.