În plină vară, vacanţa unei familii în Bulgaria s-a transformat într-un coşmar. Oamenii au fost daţi afară din hotelul all inclusive de 4 stele în care s-au cazat, după ce au fost acuzaţi că ar fi adus ploşniţe în cameră. Au fost nevoiţi să se întoarcă acasă în Bucureşti pentru că nu au mai găsit alt loc de cazare.

"Plin, plin de ploşniţe. Ia uite ce mari sunt! Ia uite cum merge! Ia uite ce repede fuge!" Andreea, soţul ei şi cei doi copii ai lor au rezervat sejurul printr-o agenţie de tursim la un hotel all inclusive în staţiunea Sunny Beach din Bulgaria, vizitată des de români. Au înnoptat, însă în următoarea zi şi-au dat seama că în pat sunt ploşniţe.

Sejur de peste 1.300 de euro, încheiat după o singură noapte

"Ne-au spus că nu au nicio soluție pentru noi și ne roagă să părăsim hotelul pentru că noi am adus acele ploșnițe acolo. Am mers pe încredere, nici prin cap nu ne-a trecut să ne uităm, să ridicăm saltelele. Noi le-am explicat că avem transportul achitat la sfârșitul săptămânii. Copilașii, bineînțeles, plângeau și voiau să ne continuăm concediul și a trebuit să plecăm", a spus Andreea, victima.

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Înainte să se urce în autocarul care i-a dus spre casă şi-au aruncat toate bagajele, de teamă să nu ia insectele cu ei. Sejurul familiei a costat peste 1300 de euro. După o saptamână de la plecarea din staţiunea bulgarească, reprezentanţii agenţiei de turism le-au înapoiat banii turiştilor români.

Andreea spune că nu vor să se oprească aici.

"Am decis să dăm în judecată atât hotelul, cât și agenția, pentru umilința și modul în care ne-au tratat", a afirmat Andreea.

Reporterii Observator au încercat să ia legătura cu reprezentanţii hotelului pentru o reacţie.

Ce trebuie verificat imediat când intrăm într-o cameră de hotel

Ca să nu avem parte de astfel de experienţe, hotelierii ne spun că la intrarea în camera de hotel trebuie să verificăm mai întâi aşternuturile.

"Trebuie să verificăm pliurile saltelei. Tăblia patului şi acolo. Că în general în zona asta stau. În spatele noptierelor, adică şi noptierele trebuie verificate", a spus Oana Tănase, hotelier.

Ploşniţele sunt printre cele mai dăunătoare insecte. Se hrănesc cu sânge şi odată intrate într-o locuinţă, pot fi eliminate cu greu, doar prin dezinsecţie.