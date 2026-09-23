Suntem în a cincea lună fără Guvern şi deocamdată nu pare că vom avea unul nou curând. Siegfried Mureşan nu poate trece de Parlament fără sprijnul PSD, iar Sorin Grindeanu pune condiţii: îi cere să renunţe mai întâi la mandatul de europarlamentar. În mjlocul unui dezastru economic, Sigfried Mureşan lansează un val de promisiuni pentru români: Nu vor fi creșteri de taxe și impozite, iar TVA ul va reveni înapoi la 19%.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan speră să atragă PSD de partea lui, chiar dacă social-democrații au anunțat că nu-l susțin

"Acest Guvern va fi un moment al adevărului pentru PSD. PSD va avea de ales să susțină un guvern pro-european. Singurul dialog pe care îl voi avea cu PSD este dialogul oficial, cu președintele partidului și cu conducerea PSD, nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD", a declarat Siegfried Mureșan, premierul desemnat.

Sorin Grindeanu pune o condiție neașteptată: Siegfried Mureșan să-și depună mandatul de europarlamentar

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"Ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că-și asumă total responsabilitatea pentru România. Altfel, dl. Mureșan dă impresia că face un joc politic ieftin, în timp ce România se află în criză profundă. Un premier care ezită la orice pas și care pare că cere aprobare șefilor săi", a transmis Sorin Grindeanu, președintele PSD.

UDMR a decis să meargă în linie cu PNL și USR și să susțină noul guvern.

"În Consiliul Permanent am luat decizia că vom continua negocierile pe programul de guvernare, pe structura și lista cabinetului, și după ce se vor finaliza toate discuțiile, vom prezenta rezultatul și vom mai cere un vot. E nevoie de dialog. Asta nu înseamnă că trebuie să-l iubești pe celălalt. Iubirea o căutăm în altă parte", a spus Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Fiecare vot contează pentru un nou guvern

Pentru a trece, cabinetul Mureșan are nevoie de 233 de voturi în Parlament. PNL, USR, UDMR adună 169 de voturi, plus cele 17 de la minorități. Nu se știe de unde ar urma să obțină și voturile lipsă. Siegfried Mureșan trebuie să încerce să convingă alți 47 de parlamentari, asta în condițiile în care PSD ȘI AUR au anunțat că nu votează guvernul.

Până la sfârșitul săptămânii, Siegfried Mureșan vrea să depună programul de guvernare și lista miniștrilor. Promisiunile sunt mari.

"Obiectivul meu e să avem o relaxare fiscală de îndată ce ne permitem. Nici o creștere a cotei de TVA de la 21% și ne propunem ca să revenim la cota de TVA de 19%. Nu e nevoie de nicio creștere de taxe sau de impozite", a mai spus Siegfried Mureșan.

Războiul politic a propulsat partidul condus de George Simion pe primul loc în sondaje. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare AUR ar obține 34% din voturi, pe locul secund se află PSD, cotat la 25%, în creștere cu două procente față de iulie, iar pe locul 3 se află PNL, partidul premierului interimar Ilie Bolojan, cu 18%, arată cel mai recent barometru CURS: Posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate împarte țara în două. 47% dintre români consideră că doar așa putem depăși criza, în timp ce alți 47% cred că nu aceasta este soluția.