Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ajunge luni la București. Vizita vine după atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră, atacuri care au accentuat tensiunile de securitate în regiune. Ursula von der Leyen va fi primită de președinte la Cotroceni.

Principalul subiect de discuție pe agendă este securitateala Marea Neagră, după atacurile de luna trecută. Fața violentă a războiului din Ucraina s-a apropiat de flancul estic al NATO, dar și de granița externă a Uniunii Europene.

Astfel că vor discuta despre operaționalizarea hubului de securitate maritimă. Un nod strategic de coordonare și monitorizare, cu două structuri gemene, în România, la Constanța, și în Bulgaria, la Varna.

Un hub care se dorește să aibă trei direcții: protejarea infrastructurii critice, schimbul de informații în timp real, pentru a detecta la timp amenințările, dar și sprijinirea navigației și comerțului, pentru că în acest moment ruta la Marea Neagră este considerată cea mai periculoasă din lume. Operaționalizarea ar putea fi făcută în prima parte a anului viitor.

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Din România, Ursula von der Leyen va merge și în Bulgaria, unde va aborda același subiect: securitatea. Însă, înainte să plece din România, va avea o întâlnire și cu premierul Luca Niculescu, cel mai probabil despre fondurile europene.