Primarul comunei Ivăneşti, Vasile Novac (PSD), găsit incompatibil de Agenţia Naţională de Integritate luptă în instanţă pentru a-şi păstra mandatul. Vasile Novac a contestat ordinul emis de prefectul judeţului prin care este obligat să părăsească funcția de edil al comunei. În paralel cu funcția publică pe care o ocupa, primarul își desfășura activitatea și în cadrul unei societăţi comerciale.

Un primar PSD din Vaslui declarat incompatibil de ANI contestă ordinul prin care și-a pierdut mandatul - Sursa: Facebook/ Vasile Novac

Tribunalul Vaslui urmează să se pronunţe pe data de 15 iunie cu privire la solicitarea edilului de anulare a actului administrativ.

Din luna februarie a anului 2024 avea şi alte surse de venit

Prefectul judeţului Vaslui, Andrei Şerban, a anunţat pe data de 20 mai că a semnat ordinul de încetare a mandatului în cazul primarului comunei Ivăneşti, declarat incompatibil de ANI.

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Primarul contestase în instanţă decizia ANI privind incompatibilitatea, pierzând însă în urma unei hotărâri definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Vasile Novac a fost găsit în stare de incompatibilitate încă din luna februarie a anului 2024.

Vasile Novac ar fi desfăşurat şi activităţi remunerate în cadrul unei societăţi comerciale

De profesie medic veterinar, el a fost acuzat că începând cu luna octombrie 2020, simultan cu exercitarea funcţiei de primar, ar fi desfăşurat şi activităţi remunerate în cadrul unei societăţi comerciale.