Alianţa pentru Unirea Românilor a iniţiat un proiect de lege prin care persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru achiziţionarea unei locuinţe cu TVA de 9%, dar nu pot încheia tranzacţiile până la 31 iulie 2026 din cauza blocării sistemelor informatice ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, să beneficieze de un termen suplimentar.

AUR cere prelungirea facilităţii de TVA 9% pentru locuinţe, după atacul cibernetic de la Cadastru - Profimedia

Iniţiativa AUR prevede ca livrarea locuinţelor şi autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare să poată fi finalizate în cel mult 30 de zile calendaristice de la reluarea integrală, la nivel naţional, a sistemelor informatice necesare operaţiunilor de cadastru, publicitate imobiliară şi activităţii notariale.

Potrivit unui comunicat AUR, proiectul, iniţiat de senatorii Niculina Stelea şi Laurenţiu Plăeşu. a fost elaborat în contextul atacului cibernetic anunţat de ANCPI la 15 iulie 2026, care a dus la indisponibilizarea sistemelor informatice ale instituţiei, inclusiv a aplicaţiei e-Terra.

Atacul s-a produs cu aproximativ două săptămâni înainte de expirarea termenului până la care tranzacţiile eligibile trebuie finalizate pentru aplicarea cotei reduse de TVA, precizează AUR.