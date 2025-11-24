Unde votezi la alegerile pentru Primăria Capitalei. Află secția ta

Peste 1.8 milioane de persoane sunt așteptate la secțiile de votare în data de 7 decembrie 2025 pentru a-și alege primarul. Dacă vrei să votezi la alegerile pentru Primăria Municipiului București, primul pas este să verifici la ce secție ești arondat. În mod obișnuit, ești trecut pe lista electorală permanentă la adresa de domiciliu, însă dacă ți-ai declarat reședința la primărie, secția de votare va fi stabilită în funcție de noua adresă.

În ceea ce privește alegerile pentru Primăria Municipiului București, care au loc la data de 7 decembrie 2025, se aplică reguli stricte referitoare la arondarea la secția de votare, în funcție de domiciliu sau reședință.

Un alegător cu domiciliul sau reședința în Capitală nu poate vota la o secție din alt sector sau județ decât cea a domiciliului/reședinței sale. De asemenea, cei care au viza de flotant într-un sector sunt arondați la secția corespunzătoare, dar nu pot vota într-un alt sector.

Pentru a afla care este secția ta de votare, trebuie să accesezi Registrul Electoral. Acolo vei găsi un formular cu trei câmpuri pe care este nevoie să le completezi:

CNP;

Nume de familie;

Tipul de alegeri (Alegeri locale parțiale 07.12.2025).

În București există 1.289 de secții de votare, distribuite în toate sectoarele. Fiecare secție are un președinte, un locțiitor, 11 membri și câte doi membri de la PSD, PNL, AUR și USR. Fiindcă pentru alegerile din 7 decembrie partidele SOS și UDMR nu au candidați, acestea nu vor avea reprezentanți la secțiile de votare.

Lista celor 17 candidați care luptă pentru funcția de primar general al Capitalei poate fi consultată AICI.

