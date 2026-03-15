USR anunţă că nu va depune amendamente la buget şi cere membrilor din Coaliţie să îşi respecte cuvântul

USR anunţă, duminică seară, că nu va depune şi nu va vota amendamente la Legea bugetului şi cere tuturor celor din coaliţie să îşi respecte cuvântul. USR acuză PSD că se joacă din nou cu chibriturile, deşi incendiul deficitului pe care l-a declanşat Ciolacu încă nu a fost stins.

"Ameninţarea de a vota amendamente la buget care ar creşte din nou cheltuielile publice este o iresponsabilitate. Faptul că PSD cochetează deschis cu o majoritate cu extremiştii pentru a le trece arată că nu le pasă de români îngrijoraţi de creşterea preţurilor. Instabilitatea politică pe care o poate declanşa o astfel de mişcare va lovi în primul rând în oamenii pe care PSD pretinde că vrea să-i protejeze", spune USR într-un comunicat oficial.

"Direcţia USR este clară: mai mulţi bani în buzunare, mai multe produse în coşul de cumpărături. Pentru ca oamenii să simtă asta, trebuie să tragem frâna de mână la cheltuielile statului şi să deschidem larg ochii la cheltuirea banilor pe care îi avem. Anii trecuţi, guvernele au încercat scamatorii: au împrumutat mai mult decât le permitea plapuma şi au aruncat cu banii fără să rezolve pe termen lung vreo problemă a oamenilor. Iar nota de plată a debandadei o plătim acum cu toţii", mai transmite formaţiunea.

USR arată că a spus deja că nu mai acceptă creşteri de impozite pentru cetăţeni, cum ar fi introducerea impozitului progresiv, şi nici creşterea notei de plată pentru generaţiile următoare prin creşterea îndatoririi ţării mai mult de 6,2% PIB.

Articolul continuă după reclamă

"USR nu va depune şi nu va vota amendamente la Legea bugetului de stat pentru anul 2026. Cerem tuturor celor din coaliţia de guvernare să îşi respecte cuvântul dat prin contractul pe care l-am încheiat acum mai puţin de un an", spune USR.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-ați făcut plinul la pompă de teama scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰