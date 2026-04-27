Şefa Renew Europe, despre criza politică din România: E o iresponsabilitate din partea social-democraţilor

După negocieri tensionate și repoziționări politice, reacțiile din plan european încep să apară pe tema crizei politice interne din România, iar iar miza este "foarte mare" nu doar pentru țară, ci și pentru întreaga Europă, avertizează europarlamentara Valerie Hayer, şefa Renew Europe.

Valerie Hayer atrage atenţia că direcția politică a României este într-un punct critic și cere alegerea clară între stabilitate și derapajele radicale.

"Miza este foarte mare pentru România şi pentru întreaga Europă. România ar trebui să aleagă stabilitatea şi nu radicalizarea, iar ce văd acum este o mare iresponsabilitate din partea social-democraţilor din România. Este o mare iresponsabilitate să te aliniezi cu cei care sapă la temelia democraţiei, a României, a Europei, care nu sunt aliniaţi cu valorile europene şi care sunt cei mai buni aliaţi ai lui Vladimir Putin. Este iresponsabil să cauţi demiterea unui guvern pro-european. Vreau să îmi reafirm sprijinul pentru USR şi pentru forţele proeuropene care încearcă să se asigure că România este un actor puternic al Europei mai ales din punct de vedere economic. Transmit social-democraţior să nu se alinieze cu dreapta radicală", a declarat europarlamentara​ Valerie Hayer, şefa Renew Europe.

Mesajul europarlamentarei indică îngrijorări legate de direcția politică a României și de posibile alianțe considerate incompatibile cu valorile europene.

Articolul continuă după reclamă

În acelaşi timp, Valerie Hayer pune accent pe faptul că instabilitatea internă poate avea consecințe la nivel european, într-un context în care orice derapaj de la linia pro-europeană este asociat cu riscuri de influență externă și slăbirea poziției României în UE.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰