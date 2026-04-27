Preşedintele USR, despre moţiunea de cenzură: România nu-şi permite haosul pe care îl pregătesc PSD şi AUR

Liderul USR, Dominic Fritz, a spus, luni, că o moţiune de cenzură înseamnă, în acest moment, luni de instabilitate politică. El a precizat că România nu-şi permite haosul pe care îl pregătesc PSD şi AUR. Fritz i-a acuzat pe cei de la PSD şi AUR că nu au nicio remuşcare pentru ceea ce le fac românilor.

"Premierul şi miniştrii sunt la muncă. PSD şi AUR au confirmat azi dimineaţă ceea ce mulţi dintre noi ştiam. Cele două partide sunt din acelaşi aluat. Iar moţiunea depusă e, aşa cum au spus ei, 'primul pas pe drumul lor comun'. Mulţumim pentru claritate, măcar atât. Se limpezesc apele. "Suveranismul" este doar o altă faţă a pesedismului", scrie Dominic Fritz pe Facebook.

El arată că "26 de miliarde de euro pentru spitale, şcoli, locuri de muncă, apărarea ţării sunt pentru PSD şi AUR un detaliu irelevant".

O moţiune de cenzură va duce la "luni de instabilitate politică"

"Revenirea PSD la putere e singurul lucru care contează. Să fie clar ce înseamnă o moţiune de cenzură în acest moment: luni de instabilitate politică. Un nou tăvălug al preţurilor, rate care vor creşte, locuri de muncă mai puţine. România nu-şi permite haosul pe care îl pregătesc PSD şi AUR. Nu au nicio remuşcare pentru ceea ce le fac românilor, pentru răul pe care-l fac României", menţionează Dominic Fritz.

Mesajul preşedintelui USR este că nu îi intimidează anunţul privind moţiunea de cenzură.

"Nu ne intimidează această manevră. Dimpotrivă. În iunie 2024 ne-am asumat guvernarea cu obiectivul de a repara dezechilibrele produse de guvernarea anterioară şi de a demara reformele de care statul are nevoie, reforme amânate de-a lungul anilor de fiecare guvernare. De luni de zile, drumul spre reformă a fost sabotat de PSD. Acum şi-au dat arama pe faţă. USR va rămâne consecvent cu principiile şi deciziile sale. O repet: dacă PSD dă jos acest guvern cu mâna AUR, nu vom negocia o nouă coaliţie cu PSD. Pentru că drumul proeuropean al României nu poate fi doar un slogan convenabil, de aruncat la gunoi atunci când o alianţă cu extremiştii promite mai mult acces la resursele statului", afirmă DOminic Fritz.

"PSD şi AUR aleg haosul şi propriile interese. USR alege munca, seriozitatea şi reformele", mai declară liderul USR.

PSD şi AUR depun o moţiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan

PSD şi AUR au decis să depună o moţiune de cenzură comună împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Petrişor Peiu (AUR) şi Marian Neacşu (PSD) au declarat, luni, că până la acest moment, nu s-a discutat "absolut nimic" despre o viitoare guvernare, precizând că, "din câte cunosc" ei, nici liderii lor nu au făcut un demers în acest sens.

Despre eventuale discuţii inclusiv cu alţi parlamentari din opoziţie care să susţină această moţiune, Neacşu a punctat că face "un apel" faţă de colegii parlamentari "din toate partidele" care cred în "acest demers", care au propuneri de text care să intre inclusiv în conţinutul acestei moţiuni şi care să susţină prin semnătură şi apoi prin vot sunt bineveniţi”.

Potrivit acestuia, sunt bineveniţi inclusiv parlamentari ai PNL nemulţumiţi de Ilie Bolojan.

