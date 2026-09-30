USR cere alegeri anticipate. Dominic Fritz: A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că după ce Guvernul Mureşan nu a obţinut votul de învestitură în Parlament, USR solicită organizarea de alegeri anticipate. "Noi vom refuza să girăm un nou guvern PSD, indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra", subliniază Fritz.

"A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD şi AUR afectează preţurile, afacerile româneşti şi încrederea oamenilor în viitor. Cetăţenii nu mai trebuie să se uite neputincioşi la haosul creat de PSD. USR cere alegeri anticipate", a anunţat Dominic Fritz, miercuri după-amiază, într-o postare pe Facebook.

El le-a transmis felicitări premierului desemnat şi miniştrilor propuşi de USR.

"Siegfried, felicitări pentru curajul, demnitatea şi patriotismul arătate în această perioadă. Nu este uşor să treci prin atâtea valuri de ură şi atacuri xenofobe abjecte. Arma sistemului este să producă frici inventate pentru a distrage atenţia de la cum a capturat statul. Arma noastră sunt soluţii reale pentru problemele oamenilor. Sunt mândru de echipa USR care a mers în faţa Parlamentului: Diana, Oana, Radu, Cătălin, Irineu. De judecătoarea Andrea Chiş, susţinută de USR. De voi se sperie acest sistem. Pericolul cel mai mare pentru ei sunt cei care au demonstrat că România poate fi guvernată şi cu rezultate pentru cetăţeni. Cum să le mai spună ei oamenilor că toate partidele sunt la fel, când miniştrii USR au arătat că poţi să te lupţi cu mafiile care ne distrug mediul, să înzestrezi Armata, să deblochezi şantiere, să conduci companiile de stat după criterii de performanţă şi să faci România respectată în lume?", a adăugat Fritz.

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Fritz: Noi vom refuza să girăm un nou guvern PSD

Potrivit liderului USR, aceste lucruri au fost respinse de "PSD şi aliaţii lor goi-gălăgioşi de la AUR, alături de care vor să guverneze".

"Noi vom refuza să girăm un nou guvern PSD, indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra. După două încercări de învestire respinse şi luni întregi de criză, preşedintele are acum instrumentul constituţional pentru dizolvarea Parlamentului. Oamenii trebuie să poată să aleagă: reducerea cheltuielilor şi reformarea statului sau avioane de lux pentru PSD cu sprijin de la AUR? Români, nu abandonaţi, nu vă lăsaţi descurajaţi! Sistemul acesta corupt pare puternic doar pentru că face mult zgomot. În realitate, este mai slab şi mai speriat decât pare. Pentru că ştie un lucru: oricâte instituţii ar captura, tot nu poate confisca votul oamenilor", a conchis Fritz.