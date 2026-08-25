Primă de pensionare de jumătate de milion de euro, la o instituţie de stat

Un angajat al ROMATSA (Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian) a plecat la pensie cu o primă de 532.000 de euro. În total, 96 de angajaţi au primit 20 de milioane de euro ca prime de pensionare.

Simulatorul de turn de control al traficului aerian din cadrul ROMASTA, aprilie 2016 - INQUAM / George Călin

Documente studiate de jurnaliştii de la DeFapt.ro arată că, în ultimii doi ani şi jumătate, angajaţii ROMATSA care au ieşit la pensie au primit aproximativ 20 de milioane de euro, la final de carieră. Asta înseamnă, în medie, 200.000 de euro pentru fiecare pensionar. Numai în acest an au ieşit la pensie 12 angajaţi, care au primit, în medie, 312.000 de euro.

Chestionaţi de publicaţia citată, cei de la ROMATSA au subliniat că sunt o companie de stat care se autofinanţează, cu bani de la companiile aeriene, pentru serviciile de navigaţie aeriană prestate.

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a transmis Adrian Cojoc, directorul general al ROMATSA, la solicitarea DeFapt.ro.

Deşi "de stat", ROMATSA este o regie autonomă cu un regim financiar aparte. Este în subordinea Ministerului Transporturilor, dar de bugetul său salarial se dispune în baza unor prevederi interne şi a contractului colectiv de muncă.

Pe de altă parte, această informaţie despre primele de pensionare uriaşe apare în condiţiile în care ROMATSA se află sub o presiune financiară enormă - de curând, conturile i-au fost blocate în contextul în care statul român a pierdut procesul de 600 de milioane de euro cu Pfizer.

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