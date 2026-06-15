Premierul desemnat, Adrian Veștea, a declarat luni seara, într-un interviu acordat Alessandrei Stoicescu la Observator, că își dorește un guvern format din toate partidele pro-europene, susținând că România are nevoie de stabilitate și de o majoritate largă pentru a adopta măsurile necesare în perioada următoare.

Veștea vrea un guvern format din PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi - Hepta

Adrian Veștea, desemnat duminică de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, a declarat la Observator că își dorește constituirea unui executiv susținut de PSD, PNL, USR și UDMR, alături de reprezentanții minorităților naționale.

"Eu asta îmi doresc: acest guvern să fie format din toate partidele pro-europene - USR, PSD, UDMR și PNL și, evident, minorități. Cred că în felul acesta, având o majoritate largă, având miniștri din toate aceste partide, cred că România poate merge înainte și putem avea stabilitate. Perioada următoare nu va fi o perioadă ușoară", a declarat Adrian Veștea la Observator.

Acesta a precizat că perioada următoare nu va fi ușoară pentru România.

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"Va trebui să dăm voturi pe diverse obiective de care România are nevoie, iar aceste voturi trebuie să aibă o largă majoritate. Și din acest motiv, cred că nu ar trebui să excludem pe absolut nimeni", a spus premierul desmenat.