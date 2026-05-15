Nicușor Dan, despre o nouă nominalizare a lui Bolojan premier: Nu aş vrea un guvern care să nască altă criză

Președintele Nicușor Dan a spus, întrebat dacă o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier ar fi un experiment, că nu vrea să numească un guvern care să provoace o nouă criză.

Premierul interimar Ilie Bolojan paraseste sala de sedinte unde a participat la intrunirea Biroului Politic National al PNL, la Palatul Parlamentului, marti, 5 mai 2026 - Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat dacă crede că o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar fi un experiment. "Nu o să dau răspunsul particular, ci o să dau doar răspunsul general, şi un răspuns general este că nu aş vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză". Despre afirmaţia lui Sorin Grindeanu, privind o refacere a coaliţiei cu PNL, dar fără USR, preşedintele a răspuns: "Haideţi să ascultăm toate partidele, cu condiţionările fiecăruia dintre ele".

El a menţionat că "întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre ele este care să fie majoritatea". "Indiferent de componenţa guvernului, corespondenţa totală, cu susţinerea parlamentară, minoritar, technocrat, care este majoritatea parlamentară care susţine acest guvern. Şi e o întrebare, la momentul ăsta, destul de dificilă. Dar e responsabilitatea fiecăruia dintre partide să răspundă la ea, pentru că avem toţi o responsabilitate de a guverna ţara asta şi, faţă de această responsabilitate, trebuie ca fiecare să se exprime", a subliniat preşedintele.

De ce nu i-a mulţumit Nicuşor Dan lui Ilie Bolojan

Nicușor Dan a fost criticat că nu i-a mulțumit lui Ilie Bolojan la declarațiile de presă de după moțiunea de cenzură. Întrebat despre această omisiune, președintele a oferit o explicație simplă.

"Îi mulțumesc domnului Bolojan pentru activitate, dar este încă în funcție", a spus președintele. Practic, nu era locul unui bilanț sau al unor mulțumiri formale față de un premier care continuă să activeze, chiar și în regim interimar.

