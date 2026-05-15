Răspunsul lui Nicușor Dan întrebat dacă PSD a blocat reforme pentru a proteja sinecuri

Președintele Nicușor Dan a evitat să răspundă direct dacă PSD a blocat reforme în timpul celor 10 luni de guvernare pentru a proteja rețele de sinecuri și grupuri de interese.

Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă PSD a blocat reforme pentru a proteja sinecuri - arhivă

Întrebat de jurnaliști la finalul vizitei sale la BSDA 2026 dacă au existat reforme concrete împiedicate de social-democrați, șeful statului a refuzat să ofere un răspuns categoric.

"Nu o să vă răspund cu da sau nu. Ar însemna să mă implic în tensiunile existente", a declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat însă că dezbaterea ar trebui să se concentreze mai degrabă pe viitorul politic și pe majoritatea parlamentară care va susține reformele.

Articolul continuă după reclamă

"Cunoaștem trecutul. Întrebarea fundamentală acum este care este viitorul și care e majoritatea care va susține în Parlament", a afirmat șeful statului.

Declarațiile vin într-un context politic tensionat, în care tema reformelor și a influenței grupurilor de interese asupra deciziilor guvernamentale continuă să provoace dispute între partide.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰