Video Un fost comisar-şef de Poliţie a fost adus în ţară după aproape 10 ani de fugă. A fost la un pas de prescriere

Un fost comisar-şef de poliţie din Capitală, condamnat pentru că şi-a înşelat socrul, a fost adus în ţară după aproape zece ani de fugă. A reuşit să vândă cu peste un milion de euro un teren care nu îi aparţinea după care pur şi simplu a dispărut. Prins în Londra, fostul ofiţer a fost extrădat si dus direct în spatele gratiilor. 

de Ana Grigore

la 16.05.2026 , 19:52
Flancat de poliţişti, fostul comisar Alin Gridan a fost adus în ţară şi trimis direct în penitenciarul Rahova, unde are de executat o pedeapsă de aproape 6 ani.

" Acesta era urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Bărbatul a fost adus din Marea Britanie, având emis, pe numele său, de către Tribunalul București – Secția 1 Penală, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 5 ani și 8 luni", a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR.

Judecătorii l-au condamnat definitiv pe Alin Gridan în 2016. L-au găsit vinovat de înșelăciune, spălare de bani şi fals în declaraţii, după ce, în 2008, fostul socru l-a acuzat că i-a furat banii de pe un teren moştenit.

"Polițistul primise de la socrul său împuternicire să vândă acest teren de 14.300 de metri pătrați din sectorul 3. La doar două zile după ce a primit actele, terenul era deja vândut unui dezvoltator imobiliar pentru suma de 1 milion și 200 de mii de euro, bani care  nu au mai ajuns, insa, niciodată la proprietar. Acum, terenul s-a transformat într-un complex rezidential", a explicat Ana Grigore, reporter Observator.

După ce a încasat banii, şi-a dus socrul la notar, unde l-a convins să semneze un document prin care declara că a primit suma obţinută din vânzarea terenului. Mai departe, ca să poată justifica milionul de euro intrat în cont, a falsificat şi un contract de împrumut, susţinând că banii proveneau dintr-o tranzacţie legală. Planul s-a destrămat însă după ce fostul socru a pus pe masa anchetatorilor probe care au cântărit decisiv în faţa judecătorilor. 

Fost ofiţer cu grad de comisar-sef de poliţie judiciară în Bucureşti, Alin Gridan era considerat un apropiat al lumii interlope. A fugit din ţară înainte ca magistraţii să îl condamne definitiv.

Potrivit anchetatorilor, înainte de a pleca din România, presat de fosta soţie, i-ar fi cumpărat fostului socru o casă în valoare de 250.000 de euro. A fost prins la Londra  în 2023, după aproape 7 ani în care s-a ascuns de autorităţile române. Capturarea sa a venit cu puţin timp înainte ca faptele pentru care fusese condamnat să se prescrie.

