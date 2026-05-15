Sindicaliștii Guvernului îi cer vicepremierului interimar Oana Gheorghiu să își dea demisia

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului i-a transmis vineri vicepremierului interimar Oana Gheorghiu o solicitare oficială prin care îi cere să își dea demisia de onoare, potrivit Agerpres.

SAALG motivează solicitarea demisiei prin faptul că explicaţiile publice formulate de vicepremierul Gheorghiu în legătură cu demersurile instituţionale privind grupul privat Schwarz Digits nu lămuresc, ci dimpotrivă, accentuează problema de fond: "utilizarea autorităţii funcţiei guvernamentale în raport cu un operator economic privat, într-un domeniu strategic al statului român, respectiv digitalizarea, cloudul, infrastructura digitală şi securitatea cibernetică".

Sindicaliștii acuză folosirea autorității guvernamentale în relația cu un grup privat

"Vă solicităm demisia pentru că funcţia de viceprim-ministru presupune nu doar legalitate formală, care reprezintă doar pragul minim al exercitării unei funcţii publice, ci imparţialitate, prudenţă, abţinere, neutralitate instituţională şi evitarea oricărei aparenţe de favorizare", se arată în document.

Semnatarii precizează că solicitarea nu reprezintă o acuzaţie penală şi nu substituie atribuţiile organelor de urmărire penală sau ale instanţelor judecătoreşti. SAALG spune că nu stabileşte existenţa vreunei infracţiuni şi nu se pronunţă asupra unei eventuale răspunderi penale.

"Aţi susţinut că informaţiile apărute în spaţiul public ar reprezenta un "fake news" şi că ar fi existat doar un schimb instituţional de informaţii, fără caracter secret, fără caracter comercial şi fără presiune. Această apărare este insuficientă. Faptul că un demers este prezentat ca 'exploratoriu' nu îl scoate din zona riscului de influenţă instituţională. Când un viceprim-ministru transmite e-mailuri de pe adresa oficială către instituţii ale statului, pentru a afla dacă acestea au identificat 'soluţii, servicii sau capacităţi de interes' ale unui anumit grup privat, demersul nu mai este o simplă conversaţie tehnică. Acest demers face ca autoritatea Guvernului să fie pusă în mişcare în jurul unui actor economic indicat expressis verbis (Schwarz Digits)", susţin reprezentanţii SAALG.

Aceştia îi transmit vicepremierului şi faptul că avea obligaţia să ofere lămuriri publice prin intermediul Registrului Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), nu pe social media.

"Aţi invocat faptul că întâlnirile ar fi fost publice, comunicate pe social media şi înscrise în RUTI. Potrivit legii pe care trebuie să o respectaţi şi apăraţi, comunicarea pe social media nu ţine loc de transparenţă instituţională (...) RUTI trebuie să permită verificarea efectivă a participanţilor, a scopului, a temelor discutate, a concluziilor şi a traseului ulterior al deciziilor", se evidenţiază în adresă.

Reprezentanţii SAALG mai arată că integritatea într-o funcţie publică nu se verifică prin lipsa unei plângeri, ci prin trasabilitatea completă a acţiunilor.

SAALG: Palatul Victoria nu este showroom și nici teren de prospectare pentru companii private

"Mai grav, când un consilier de stat din aparatul de lucru al viceprim-ministrului Oana-Clara Gheorghiu ajunge, după întâlniri şi e-mailuri legate de un grup privat interesat de digitalizarea statului, la conducerea instituţiei care gestionează digitalizarea României, Guvernul nu mai poate cere publicului să creadă în simple coincidenţe administrative. Stimată doamnă Gheorghiu, Palatul Victoria nu este showroom, nu este agenţie de business development şi nu este teren de prospectare pentru companii private. Guvernul trebuie să apere interesul public, neutralitatea administraţiei şi încrederea cetăţenilor în decizia publică", se spune în document.

La finalul cererii de demisie, reprezentanţii SAALG îi transmit vicepremierului Gheorghiu că menţinerea sa în funcţie reprezintă o vulnerabilitate pentru credibilitatea Guvernului şi o sfidare a standardelor de integritate.

