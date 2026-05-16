Criza imobiliară schimbă regulile. Casele modulare au devenit noua atracţie pentru românii care visează la o locuință de vacanță sau chiar la o casă permanentă, dar vor o variantă accesibilă.

Vorbim despre casele modulare, un concept care există deja de ceva timp, însă până acum era folosit mai mult pentru case de vacanță sau în industria HoReCa.

Însă, în ultimul timp, tot mai multă lume care își dorește să stea la casă, dar poate nu are suficienți bani pentru o construcție clasică, alege astfel de case modulare. Există și case mici, de 20 - 30 de metri pătrați, care pornesc chiar de la 10.000 de euro construcția.

Ne aflăm aici pe un teren unde se construiește un complex de case modulare mari, cu suprafețe de aproximativ 200 de metri pătrați. Vor fi dotate cu cele mai noi tehnologii, pe două niveluri, și foarte rezistente la cutremur. Vor costa în jur de 120.000 - 140.000 de euro, oricum mult mai ieftin față de o casă clasică, cu aceeași suprafață, dimensiuni și dotări. Ar fi undeva o economie de câteva zeci de mii de euro.

Articolul continuă după reclamă

La târgul imobiliar din Capitală, din acest sfârșit de săptămână, sunt puse la vânzare oferte de case modulare chiar de la 10.000 de euro.

Georgiana Pocol Like Economia mai ușor de înțeles. Asta îmi doresc să reușesc în fiecare zi în care mă ocup de o știre. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰