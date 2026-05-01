A fost închis cabinetul din Capitală unde o pacientă a intrat în comă şi a murit după un lifting facial

Cabinetul privat din Capitală, unde o pacientă supusă unor intervenţii estetice a intrat în comă, iar apoi a decedat, a fost închis, fiind aplicate amenzi totale de 70.000 de lei. Verificările au relevat ​deficienţe majore în procesul de sterilizare a instrumentarului medical.

A fost închis cabinetul esteticianului din Capitală unde a murit o femeie după un lifting facial. Amenda luată

"Sancţiuni maxime în cazul cabinetului privat din Capitală, unde o pacientă a intrat în comă cerebrală şi mai apoi a decedat, după o intervenţie estetică. Deşi, iniţial, verificările au fost întârziate de faptul că unitatea a fost găsită închisă, în urma demersurilor, inspectorii sanitari au reuşit să efectueze controlul, conform atribuţiilor legale", a anunţat Ministerul Sănătăţii.

Pentru neregulile grave constatate, inspectorii sanitari au decis închiderea cabinetului medical, ridicarea Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare şi aplicarea mai multor amenzi în cumul de 70.000 de lei, conform HG 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice.

Motivele pentru care au fost aplicate amenzile sunt: deficienţe majore în procesul de sterilizare a instrumentarului medical, nerespectarea dotărilor obligatorii şi a circuitelor funcţionale, încălcarea normelor de igienă şi a protocoalelor de dezinfecţie.

O femeie din Râmnicu Vâlcea a mers la un cabinet din Bucureşti pentru o intervenţie de lifting facial, însă la puţin timp după începerea operaţiei intervenţia a fost oprită, fiind chemată o ambulanţă. Femeia a fost dusă la Spitalul Floreasca, unde investigaţiile au indicat o sângerare în cutia craniană, astfel că a fost transferată la Institutul de Boli Cerebro-vasculare. Starea pacientei s-a agravat şi ea a intrat în comă, ulterior decedând.

Imediat după ce presa a relatat despre acest subiect, ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a cerut Inspecţiei Sanitare să facă un control la cabinetul medical.

