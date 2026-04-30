Cum ne ferim de "super-alimentele" contrafăcute. Ce riscuri pentru sănătate pot ascunde cafeaua şi mierea

"Super-alimentele” pe care le consumăm zilnic sunt din ce în ce mai des contrafăcute. Astfel, cafeaua, mierea și uleiul de măsline le pot provoca consumatorilor adevărate probleme de sănătate. Invitată la Observator 16, Simona Carniciu, doctor în științe medicale și medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, atrage atenția asupra riscurilor ascunse din alimentele de zi cu zi și explică la ce trebuie să fim atenți pentru a evita produsele falsificate.

Prezentator: Vorbim despre produse pe care le consumăm în fiecare zi. Unele pot avea o calitate scăzută sau chiar pot reprezenta un risc pentru sănătate.

Simona Carniciu: Este vorba despre un risc real. Noi avem impresia că suntem în siguranță atunci când consumăm aceste alimente și că ne aduc beneficii. Important este să fim conștienți de ce se poate întâmpla dacă ele sunt falsificate.

Dacă vorbim, de exemplu, despre cafea, aceasta poate fi "îndoită" cu ingrediente mai ieftine, cum ar fi cicoarea, ovăzul sau alte plante. Nu sunt neapărat toxice, dar pot apărea interacțiuni între ele, reacții alergice sau efecte proinflamatorii.

Prezentator: Care pot fi afecțiunile de care pot suferi cei care consumă astfel de produse?

Simona Carniciu: Depinde foarte mult de ingredientele folosite. În cazul cafelei, pot apărea alergii sau inflamații. Dacă mergem mai departe și vorbim despre miere sau produse lactate falsificate, efectele pot fi mai serioase – de la inflamație cronică până la creșterea riscului de diabet sau boli neurodegenerative.

Știm că evităm grăsimile nesănătoase, dar, paradoxal, le putem întâlni chiar în produse considerate sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline falsificat. În cazul produselor lactate, există numeroase situații în care sunt adăugate ingrediente de slabă calitate.

Prezentator: În cazul mierii, este mai sigur să o cumpărăm direct de la un apicultor?

Simona Carniciu: Poate fi o variantă și se practică destul de mult în România. Și eu fac asta, îmi cunosc producătorii. Dar totul ține de integritatea celui de la care cumpărăm. Contează să găsim un apicultor corect, care nu urmărește să înșele consumatorul.

Prezentator: Pentru că acolo nu avem etichetă… la ce ar trebui să fim atenți atunci când citim eticheta?

Simona Carniciu: În primul rând, la numărul de ingrediente. Dacă vorbim despre miere sau ulei de măsline, nu ar trebui să vedem mai mult de 2-3 ingrediente. Practic, ar trebui să fie un produs simplu. Dacă lista este lungă, e un semn de întrebare.

Ne uităm și la ambalaj – trebuie să fie intact, să nu fie deteriorat sau să pară diferit față de produsul original. De exemplu, un ulei de măsline de calitate ar trebui să fie ambalat în sticlă închisă la culoare.

Există și mici trucuri:

mierea naturală cristalizează în timp și este mai densă

cafeaua măcinată trebuie să aibă o textură fină și o aromă plăcută, nu un gust ars

un produs autentic are un miros și un gust specific, nu unul neutru sau artificial.

Prezentator: Așadar, mai multă atenție atunci când cumpărăm aceste produse și, mai ales, la etichetă. Cu cât mai puține ingrediente, cu atât mai bine.

Simona Carniciu: Exact, și să fim atenți și la cantitatea de zahăr din produse.

