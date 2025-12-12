Ce este Lepra şi cum se manifestă. România confirmă primele cazuri după mai bine de 40 de ani

Lepra, denumită în termeni de specialitate boala Hansen, a reapărut în România după mai bine de 40 de ani. Două cazuri au fost confirmate de Ministerul Sănătăţii la două paciente sosite din Asia.

Lepra este o boală din vechime eradicată în zilele noastre în multe ţări. Cu toate acestea, cazuri izolate apar şi, din fericire, ele pot fi tratate dacă sunt descoperite de timp.

Ce este Lepra

Lepra este cunoscută în termeni de specialitate şi ca boala Hansen. Este o afecţiune infecţioasă cunoscută încă din Antichitate. Până în urmă cu câteva zeci de ani, Lepra era practic o condamnare la moarte. Astăzi, descoperită la timp, este o boală care poate fi tratată.

Lepra este o boală cauzată de o serie de bacterii cu creştere lentă denumite Mycobacterium Leprae şi Mycobacterium Lepromatosis. Ea afectează nervii, pielea, ochii şi mucoasa nazală, iar în unele cazuri duce la pierderea completă a sensibilităţii la atingere şi durere.

În stadiile foarte avansate, ea poate cauza paralizie, pierderea vederii şi ulceraţii cronice care nu se vindecă.

Bacteria care provoacă Lepră se dezvoltă foarte lent - până la 20 de ani - şi poate duce la complicaţii grave şi dizabilităţi.

Semnele şi simptomele Leprei

Principalele semne care arată o infecţie cu Lepră sunt:

pete pe piele sau piele depigmentată

amorţeală şi/sau furnicături în mâini şi picioare

slăbiciune musculară

răni sau arsuri nedureroase

De asemenea, evoluţia bolii duce la:

piele groasă sau rigidă

nervi periferici afectaţi

sângerări nazale

pierderea genelor sau a sprâncenelor

Cum se tratează Lepra

Odată diagnosticat, un pacient cu Lepră trebuie să ajungă imediat sub monitorizare şi tratament. Diagnosticarea se face cu ajutorul unei biopsii. Ulterior, tratamentul se face cu o combinaţie de antibiotice şi poate dura între unul şi doi ani. De asemenea, recuperarea după tratament durează tot între unul şi doi ani.

Cum se răspândeşte Lepra

Boala Hansen nu se răspândeşte atât de uşor pe cât ar crede unii, ci necesită un contact apropiat şi prelungit - de luni de zile - cu o persoană care suferă de Lepră şi nu se află sub tratament.

De asemenea, 95% dintre oameni nu pot face Lepră pentru că sistemul imunitar luptă cu această boală.

Lepra sau boala Hansen nu se transmite prin contact sexual şi nu este transmisă de mamă fătului în timpul sarcinii.

Unde este Lepra cea mai răspândită

Această boală este adesea identificată, în zilele noastre, în Africa, Asia ori - mai rar - America de Sud.

Ţările printre care luptă cu Lepra sunt RD Congo, Etiopia, Madagascar, Mozambic, Nigeria, Tanzania, Bangladesh, India, Indonezia, Myanmar, Nepal, Filipine ori Sri Lanka.

Două cazuri de Lepră confirmate în România

Direcția de Sănătate Publică Cluj a confirmat vineri un al doilea caz de lepră, la doar o zi după ce fusese raportat primul caz în România după 44 de ani. Potrivit DSP este vorba despre două tinere de 21 și 25 de ani, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca, care s-au întors recent din Indonezia, acolo unde au fost să petreacă vacanţa alături de mama lor, diagnosticată şi ea cu lepră. Alte două angajate tot din Asia care au intrat în contact cu cele două tinere se află în evaluare clinică și microbiologică.

