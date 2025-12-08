Viitorii medici ai României vin cu idei care pot schimba modul în care îmbătrânim. La Congresul Internațional al Studenților de Medicină, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu a premiat, în calitate de partener științific, cea mai inovatoare soluție pentru prelungirea vieții sănătoase. Tinerii au prezentat proiecte curajoase, de la mecanisme ale longevității, până la concepte revoluționare din medicina viitorului.

În cadrul "Innovation Fair", tinerii participanți au fost invitați să propună cele mai îndrăznețe și creative soluții pentru prelungirea vieții sănătoase, prevenția bolilor cronice și transformarea medicinei prin tehnologii emergente.

"Trebuia să pornim de la ideea inducerii unei longevități crescute și creșterea calității vieții în pacienții, în special cu boli cronice. Pentru acest concurs eu am făcut efectiv o prezentare în cadrul căreia am vorbit despre introducerea de RNA-uri mesagere acoperite de nanoparticule lipidice în cadrul diferitelor tipuri de cancere", a spus un participant.

După ore întregi de prezentări și jurizare, lucrarea Alexiei a atras atenția juriului prin originalitate, impact și potențial real de aplicare în știința longevității.

"Am dezvoltat un simulator inteligent dentar care integrează senzori pentru a primi feedback in real time, atât termic cât și printr-o aplicație care ne arată exact ce frezăm în interiorul unui dinte. este un proiect complet nou, nu a mai fost făcut nicăieri, este primul model dentar în care au fost integrați senzori de temperatură și este un proiec care ajută atât din punct de vedere al longevității, cât și din punct de vedere al dezvoltării preclinice și educației preclince a studenților, poate fi introdus în toate facultățile din țară și ajută și pe plan educațional, și pe plan personal, și pe plan profesional", a povestit Alexia.

Lucrarea a fost premiată de Senatul Științific cu o bursă de 1.000 de euro, un gest care confirmă angajamentul fundației de a susține cercetarea tinerilor și de a încuraja ideile care ar putea modela medicina următoarelor decenii.

"Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României a lansat o provocare tinerilor studenții de la Congresul Internațional de Medicină de la București să intre pe zona de cercetare a știinților longevității. Suntem alături de tineri care organizează acest congres și ne dorim să creăm o nouă generație de medici care să implementeze toate noile cercetări din medicina de longevitate. Cea mai bună prezentare este premiată cu un premiu de 1000 de euro", a declarat Tatiana Pașcovschi, manager de proiect Fundaţia Dan Voiculescu.

Pe lângă competiție, Senatul Științific a participat la "Scientific Fair" cu o serie de proiecte proprii care au stârnit interesul studenților: de la "Harta Longevității", un studiu unic ce cartografiază zonele din România în care oamenii trăiesc mai mult, până la inovații din zona nutriției funcționale, precum pâinea cu efecte anti-aging, testată și analizată științific.

"Este una dintre șansele reale prin care ei pot să fie integrați în fluxul de lucru a unui institut care face cercetare din punctul acesta de vedere. O cercetare foarte specializată, o cercetare foarte țintită și care are un impact real asupra unei progresii de boală și care chiar poate să aducă un aport. Noi ne dorim să acaparăm cât mai mulți studenți de anul 2, 3 sau 4", a precizat Mihai Emanuel Himcinski, cercetător.

Vizitatorii au avut ocazia să interacționeze cu zonele din România unde oamenii trăiesc mai mult și mai sănătos.

"Văd ce înseamnă îngrijirea pacientului dincolo de... cu contactul fizic și este foarte important să înțeleagă tot ce înseamnă cercetare, tot ce însemnă știință și toate posibilitățile pe care ei le-ar putea accesa în decursul timpului", a spus Andra Marcu, medic specialist.

Spațiul a devenit un loc de dialog între știința emergentă și generația care va modela medicina următorilor decenii.

