În fiecare zi, cinci femei din România mor din cauza unei boli care poate fi prevenită în totalitate. Cancerul de col uterin rămâne principala cauză de mortallitate, deşi există un vaccin care ar putea salva vieţi. Republica Moldova ne dă o lecție de organizare: a creat un sistem digitalizat care își cheamă pacientele la control prin SMS.

La doar o oră de mers cu mașina de centrul Capitalei, în satul Singureni din județul Giurgiu, sănătatea se măsoară doar atunci când durerea devine greu de îndurat. În Singureni, aceeași casă găzduiește dispensarul, farmacia și poșta. Pentru 3.000 de oameni, dintre care 1.600 sunt femei, există un singur medic de familie. Acesta ajunge aici de luni până vineri, după ora 14 de cele mai multe ori, dar sunt zile în care vine și după ora 16:00, pentru că mai apoi trebuie să plece în altă localitate.

În România, peste 3.300 de femei sunt diagnosticate anual cu cancer de col uterin, iar peste 1.800 își pierd viața

Săftica are 58 de ani și de două decenii are grijă de curățenia dispensarului din sat. Trăiește ea însăși cu diabet și a fost operată de fiere. Cu toate astea, între atatea obligatii, nu e timp pentru prevenţie. Marinela a împlinit recent 64 de ani și e la pensie de doi ani. Deși își face analizele uzuale de sânge, recunoaște că nu si a mai facut de an testul Papanicolau. "Există anumite reținări. Anumite rețiinări din partea femeilor, dar evident că atunci când există cele mai mici simptome, încep să facă investigații", a declarat Costin Chelaru, medic de familie Singureni.

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Consecințele sunt devastatoare. În România, peste 3.300 de femei sunt diagnosticate anual cu cancer de col uterin, iar peste 1.800 își pierd viața. "Sunt destul de frecvente și din păcâte stadiile în care ajung la noi sunt stadii avansate, de obicei de la stadiile 3 la chiar la stadiule 4. Ceea ce înseamnă, desigur, un prognostic nefavorabil. Cu cât stadiul este mai mare, cu atât prognosticul este nefavoribil. Cancerul de col uterin poate fi prevenit, dacă nu chiar eradicat", a declarat Iulia Toma, medic oncolog. Cancerul de col uterin este cauzat de infecția persistentă cu virusul HPV. Depistat la timp, poate fi tratat și chiar prevenit. Ce face statul român? Promite proiecte pentru anul viitor.

"În momentul de față, 56 de spitale publice au laboratoare performante pentru analiza citologică. Mandatul trecut am pregătit programul național. Îmi doresc o acoperire mai largă la nivel național", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sanatatii. La doar câteva sute de kilometri distanță, dincolo de Prut, o țară cu un buget de sănătate incomparabil mai mic a reușit ce România amână de zece ani. Republica Moldova a creat un registru național digitalizat. Fiecare femeie cu vârsta între 25 și 61 de ani primește un SMS de la stat care o anunță că e timpul să meargă la controlul gratuit. "Medicul de familie identifică femeile eligibile pentru screeningul cervical. În funcţie de rezultatele testului asigură redirecţionarea către etapele ulterioare de diagnostic şi tratament al leziunilor cervicale precanceroase", a declarat Diana Valuţă, şefa Unităţii de Coordonare a Implementării Screeningului de Col.

În timp ce alte țări europene se apropie de eradicarea bolii, România rămâne în urmă. Deși vaccinul HPV este gratuit pentru fete și băieți între 11 și 26 de ani, rata de vaccinare la fete abia depășește 15%. Lipsa informării și dezinformarea lasă mii de tineri neprotejați.