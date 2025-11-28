Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ne dă veşti importante: românii au început să creadă din nou în eficacitatea vaccinurilor. De fapt, 2025 pare să fie anul în care prevenţia şi deciziile pentru sănătate revin în prim-planul preocupărilor noastre.

Centralizarea vânzării serurilor eliberate prin farmacii, pe bază de reţetă, ne oferă o imagine şi mai clară: cele mai multe doze administrate au fost din vaccinul împotriva HPV, poate şi datorită multelor campanii desfăşurate în ultima vreme. Aproape 125.000 de doze au fost administrate în primele 9 luni din 2025, o creştere de aproape 49% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

O diferenţă mare se vede şi atunci când vorbim despre vaccinul meningococic, care protejează organismul de meningită. Aproape 2.700 de doze au fost folosite anul acesta, mai mult decât dublu, comparativ cu 2024.

Românii au ales în număr mai mare şi vaccinul care îi protejează de pneumonie, sepsis sau otită. Mai bine de 26.000 de doze au fost administrate anul acesta, comparativ cu 21.000, în 2024.



Creştere se vede şi pe segmentul serului care previne infecţia cu virusul hepatitei B, administrat chiar în primele 24 de ore de la naştere. Observăm un salt de 80% al cererii pentru acest vaccin.

Imunizarea din 2025 a costat CNAS mai bine de 110 milioane de lei. Şi observăm că aproximativ 78% din banii cheltuiţi pentru vaccinuri s-au dus pe protecţia împotriva infecţiei HPV, mai arată documentul.

