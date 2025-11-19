Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preşedintele CNAS: "Numărul de medici de familie scade în fiecare an"

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, afirmă că problema asigurării asistenţei medicale de către medicii de familie este una care "îngrijorează" de peste un deceniu, pentru că de la un an la altul numărul acestora este tot mai mic.

de Redactia Observator

la 19.11.2025 , 22:10
Preşedintele CNAS: "Numărul de medici de familie scade în fiecare an" Preşedintele CNAS: "Numărul de medici de familie scade în fiecare an" - Profimedia

Şeful CNAS a afirmat că asigurarea asistenţei medicale de bază prin medicii de familie ”este un element care îngrijorează decidenţii din sistemul medical de cel puţin 10-15 ani”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Oficialul CNAS a subliniat că, pentru rezolvarea acestei probleme ”foarte greu de gestionat în momentul de faţă”, autorităţile se bazează pe sprijinul universităţilor de profil, dar şi pe faptul că medicii care aleg să profeseze în zone izolate pot primi nişte bonificaţii, care vor fi crescute în perioada următoare, concomitent cu o ”flexibilizare” a programului.

Articolul continuă după reclamă

Horaţiu Moldovan a subliniat că, nu în ultimul rând, implicarea autorităţilor locale este esenţială pentru atragerea medicilor de familie în unele locuri, existând unele administraţii locale care au înţeles că este important ca membrii comunităţii să beneficieze de asistenţă medicală şi acordă sprijin medicilor fie în plata utilităţilor, fie în amenajarea cabinetelor ori sub alte forme.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cnas horatiu moldovan medici de familie medicina asistenta medicala
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Sănătate » Preşedintele CNAS: "Numărul de medici de familie scade în fiecare an"