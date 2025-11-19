Preşedintele CNAS: "Numărul de medici de familie scade în fiecare an"

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, afirmă că problema asigurării asistenţei medicale de către medicii de familie este una care "îngrijorează" de peste un deceniu, pentru că de la un an la altul numărul acestora este tot mai mic.

Şeful CNAS a afirmat că asigurarea asistenţei medicale de bază prin medicii de familie ”este un element care îngrijorează decidenţii din sistemul medical de cel puţin 10-15 ani”.

Oficialul CNAS a subliniat că, pentru rezolvarea acestei probleme ”foarte greu de gestionat în momentul de faţă”, autorităţile se bazează pe sprijinul universităţilor de profil, dar şi pe faptul că medicii care aleg să profeseze în zone izolate pot primi nişte bonificaţii, care vor fi crescute în perioada următoare, concomitent cu o ”flexibilizare” a programului.

Horaţiu Moldovan a subliniat că, nu în ultimul rând, implicarea autorităţilor locale este esenţială pentru atragerea medicilor de familie în unele locuri, existând unele administraţii locale care au înţeles că este important ca membrii comunităţii să beneficieze de asistenţă medicală şi acordă sprijin medicilor fie în plata utilităţilor, fie în amenajarea cabinetelor ori sub alte forme.

