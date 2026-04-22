Gustările copiilor ajung să-i îmbolnăvească. Medicii văd din ce în ce mai mulți pacienți mici cu alergii și intoleranțe alimentare, apărute inclusiv din ce mănâncă zilnic, între mese.

Acest bărbat din Pitești a venit cu copilul de 7 ani la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului din București în căutarea unui specialist. Băiețelul are intoleranță la lactoză, gluten și alte probleme de metabolism.

"A făcut o campylobacter la stomac, a fost mai grav și după aia îl durea burtica. [...] Acum am descoperit că cel mai bine ar fi să nu mănânce vită și porc, pui, curcan, pește mai bine", a spus Marius.

Iar problema nu se oprește la diagnostic. Se plânge că e din ce în ce mai greu să găsească variante sănătoase în magazine.

Articolul continuă după reclamă

"În comerț chiar nu sunt. […] Citești primele două ingrediente și-l lași înapoi în raft", a adăugat Marius.

Și nu este un caz izolat.

"Facem dulciuri acasă... când ieșim afară, în parc sau vede la alți copii și atunci sigur că vor și ei și le dăm, nu avem încotro"

"A fost mai ușor atunci, acum 20 de ani, cum e acum cu tot felul... de E-uri, chimicale, de toate alea"

"În curtea școlii sau lângă școală există magazinașe. Degeaba încerci să-l ții de acasă, dar nu se poate", spun părinții.

Specialiștii cred că este nevoie de măsuri mai stricte

Un imunolog pediatru vorbește chiar despre nevoia unor măsuri mai stricte.

"Dăm copiilor noștri mâncare procesată, principalele alimente bogate în așa ceva fiind mezelurile, dulciurile, sucurile, chipsurile și produsele de fast food. […] Cred că ar fi bună o măsură legislativă care să verifice și să limiteze asta... probabil trebuie modificată", a spus imunologul pediatru Alexis Cochino.

Problemele apar însă și din cauza diversificării începute prea devreme.

"Le recomand diversificarea după vârsta de șase luni, dar mă confrunt cu «poftește copilul, se uită în gura mea. […] Le dă să guste din toate, ceea ce este foarte rău pentru că rinichiul acela este imatur, este mic și nu poate să proceseze, iar ăsta va deveni hipertensivul de mâine", a spus medicul de familie Niculina Bancu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iar organizațiile internaționale de sănătate merg și mai departe și recomandă ca, până la doi ani, copiii să nu primească deloc zahăr.

Andreea Petrescu Like A început ca o joacă în urmă cu aproape 20 de ani și s-a transformat repede în meserie. Undeva pe parcurs a devenit pasiune și chiar o boală pe care nu vreau să o vindec. ➜

Întrebarea zilei Vă aşeptaţi să crească euro în următoarele zile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰