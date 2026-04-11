Dacă mai aveţi ceva de cumpărat astăzi e bine să ştiţi că Sâmbăta Mare aduce reduceri de ultim moment în magazine. De la carne de miel şi ouă gata vopsite, la drob, cozonaci şi pască, toate intră la promoţie şi, în unele cazuri, ajung să coste chiar şi cu câteva zeci de lei mai puţin.

Mai sunt doar câteva ore până când se închid magazinele. Iar pe ultima sută de metri, comercianții vin cu reduceri. Așa că cine face astăzi cumpărăturile este posibil să plătească mai puțin. Pentru a scăpa de marfă, mulți comercianții au decis să mai taie din prețuri.

În primul rând, astăzi puteți găsi mai ieftină carnea de miel cu până la 20-30% mai ieftină în comparație cu zilele trecute. Ieri, spre exemplu, carnea de miel se vindea cu aproximativ 53 de lei pe kilogram. Astăzi e posibil să o găsiți la 40 de lei sau chiar 35 de lei în supermarketuri.

Nu este singurul produs pe care îl puteți găsi la prețuri mai mici. Și pasca și cozonacul pot fi cumpărate la reducere astăzi. Iar discounturile ajung chiar și până la 50%. Pe lângă aceste lucruri, comercianții mai pun la reducere și produse care sunt perisabile.

Drobul, spre exemplu, sau salata de boeuf. Și acolo ați putea să găsiți reduceri de până la 20-30% în magazine. Comercianții încearcă să scape de toată această marfă în plus pentru a nu rămâne cu pagubă.

Astăzi, magazinele se închid mai devreme. Funcționează cele mai multe până la ora 18. Mâine sunt închise, iar de luni se redeschid.

