Explozie de culoare pe străzile din Londra. Două milioane de oameni au participat la faimosul carnaval Notting Hill, cea mai mare petrecere stradală din Europa. Sunt 60 de ani de la prima ediţie, iar sărbătoarea a cucerit prin costume spectaculoase, muzică şi dans.

Muzică, dans şi foarte multă voie bună. Aşa a fost atmosfera la carnavalul Notting Hill, din vestul Londrei. Cei peste 2 milioane de participanţi, îmbrăcați în costume spectaculoase și pline de culoare, decorate cu mărgele, bijuterii şi cristale, au transformat străzile într-o scenă uriașă.

Ajuns la cea de-a 60-a aniversare, festivalul celebrează cultura și moștenirea comunității afro-caraibiene din Regatul Unit.

"Carnavalul de la Notting Hill înseamnă spirit comunitar și comemorarea celor pentru care facem asta și a motivelor pentru care o facem. Dar înseamnă și distracție, sărbătorirea istoriei și a culturii, precum și faptul că toată lumea se distrează împreună", spune o persoană.

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Considerat cel mai mare carnaval stradal din Europa

Considerat cel mai mare carnaval stradal din Europa şi al doilea după cel din Rio de Janeiro, festivalul atrage anual mii de turişti din toate colţurile lumii.

"E atât de distractiv, e o energie pozitivă. Da, e o atmosferă grozavă!", spun oamenii.

Pentru ca uriaşa petrecere să se desfăşoare în siguranţă, au fost mobilizaţi peste 7 mii de poliţişti, care au folosit inclusiv sisteme de recunoaştere facială.