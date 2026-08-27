Primul pacient din lume operat pe creier cu ajutorul AI în timp real. Bărbatul risca să orbească

Un britanic de 48 de ani a devenit primul pacient din lume operat de o tumoare cerebrală cu ajutorul inteligenţei artificiale folosite în timp real. Tehnologia i-a ghidat pe chirurgi în timpul intervenţiei, ajutându-i să evite nervii şi vasele de sânge ascunse, într-o operaţie care i-a salvat vederea.

Rhys Hibbert, în vârstă de 48 de ani, ar fi putut orbi dacă nu ar fi fost supus acestei intervenţii revoluţionare, efectuată de chirurgii de la Spitalul Naţional de Neurologie şi Neurochirurgie, potrivit medicilor de la University College London Hospital.

Ce rol a avut inteligenţa artificială în timpul operaţiei

Instrumentul de inteligenţă artificială a analizat fluxul video live al operaţiei şi i-a sfătuit pe chirurgi cum să evite vasele de sânge şi nervii cranieni importanţi, dar feriţi vederii, permiţându-le să extirpe în siguranţă cea mai mare parte a tumorii, scrie EFE, citat de Agerpres.

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Tumora benignă cu care Hibbert a fost diagnosticat acum câţiva ani creştea în hipofiză, situată la baza creierului.

Tumora ajunsese să îi afecteze vederea

Această glandă produce hormoni vitali implicaţi în procese precum creşterea, metabolismul şi reglarea tensiunii arteriale şi a temperaturii, dar un aspect crucial este apropierea sa de nervii optici, care controlează vederea.

Pe măsură ce tumora lui Hibbert a început să apese pe nervii optici, vederea sa periferică s-a redus.

Spitalul foloseşte de ceva vreme această tehnologie ca instrument de cercetare, dar a fost pentru prima dată când a fost utilizată la un pacient. Intervenţia chirurgicală a avut loc în luna mai.