De ce au fost blocate temporar de la vânzare unele serii de Colebil și Panzcebil în farmaciile din România

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România anunţat joi blocarea temporară a unor serii din medicamentele Colebil drajeuri ( APP nr. 13377/2020/01) şi Panzcebil drajeuri gastrorezistente (APP nr. 5223/2012/01-02), produse de Biofarm SA şi comercializate în România.

Potrivit unui comunicat al agenţiei, până la finalizarea verificărilor, aceste serii aflate în depozitul producătorului, în lanţul de distribuţie şi în farmacii nu pot fi comercializate.

Evaluarea datelor rezultate în urma verificărilor se va efectua cu prioritate, în vederea asigurării accesului pacienţilor din România la medicamente de calitate şi siguranţă incontestabile.

ANMDMR susţine că măsura are caracter preventiv şi a fost adoptată până la clarificarea unor aspecte care privesc fabricantul substanţei active - bila de bovine - utilizată ca materie primă în fabricarea celor două medicamente. ANMDMR susţine că verificările nu vizează procesul de fabricaţie desfăşurat de Biofarm SA şi nici nu indică, în acest moment, existenţa unor probleme de calitate sau de siguranţă ale produselor finite.

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"Situaţia analizată se referă la clarificarea statutului de conformitate şi autorizărilor deţinute de fabricantul substanţei active care intră în compoziţia celor 2 medicamente biologice de uz uman. ANMDMR colaborează cu Autoritatea naţională competentă din ţara unde îşi desfăşoară activitatea fabricantul materiei prime, pentru verificarea respectării cerinţelor aplicabile privind buna practică de fabricaţie", afirmă sursa citată.

Producătorul Biofarm SA a acordat sprijin demersurilor autorităţilor competente pentru clarificarea situaţiei în cel mai scurt timp.