Detartrajul, periajul, aparatul dentar și implantologia sunt subiecte despre care pacienții au adesea informații contradictorii. Unele dintre cele mai răspândite recomandări nu sunt însă întotdeauna corecte. Un medic specialist în implantologie explică ce se întâmplă cu adevărat atunci când ne îngrijim dinții și răspunde celor mai frecvente întrebări despre sănătatea orală.

Sănătatea dinților este influențată de obiceiurile de zi cu zi, însă în jurul igienei orale circulă numeroase informații care nu sunt întotdeauna corecte. Detartrajul distruge smalțul? Apa de gură poate înlocui periajul? Cât de des trebuie făcute controalele pentru aparatul dentar? Dr. Fazakas-Enyed Szabolcs, medic stomatolog specializat în chirurgie dento-alveolară și implantologie orală răspunde la cele mai frecvente întrebări despre sănătatea orală și explică ce este adevărat și ce este doar un mit.

Detartrajul nu distruge smalțul sănătos

Una dintre cele mai frecvente temeri ale pacienților este că detartrajul ar putea subția sau deteriora smalțul dinților.

Articolul continuă după reclamă

- Detartrajul dentar realizat în cabinetul stomatologic subțiază și distruge smalțul dinților?

- Dr. Fazakas-Enyed Szabolcs: FALS. Potrivit medicului, detartrajul cu ultrasunete are rolul de a îndepărta tartrul și petele de pe suprafața dinților, fără să afecteze structura smalțului sănătos.

În cât timp se poate transforma placa bacteriană în tartru

Placa bacteriană este una dintre principalele probleme atunci când igiena orală nu este realizată corespunzător.

- Placa bacteriană necurățată se poate mineraliza și transforma în tartru în mai puțin de 48 de ore?

- Dr. Fazakas-Enyed Szabolcs: ADEVĂRAT. Placa bacteriană poate începe să se întărească și să se mineralizeze într-un interval de aproximativ 24 până la 72 de ore, dacă nu este îndepărtată printr-o igienă orală corespunzătoare.

Periajul agresiv nu face dinții mai albi

Un alt mit este că folosirea unei presiuni mai mari în timpul periajului ar duce la o curățare mai eficientă și la dinți mai albi.

- Cu cât apeși mai tare cu periuța pe dinți, cu atât curățarea este mai eficientă și dinții devin mai albi?

- Dr. Fazakas-Enyed Szabolcs: FALS. Periajul agresiv nu albește dinții. Dimpotrivă, acesta poate contribui la retracția gingivală și la uzura smalțului. Odată expusă, dentina, care are în mod natural o nuanță mai gălbuie, poate face dinții să pară chiar mai galbeni și poate apărea sensibilitatea dentară.

Apa de gură nu înlocuiește periajul

Atunci când timpul este limitat, unele persoane consideră că o clătire cu apă de gură poate înlocui periajul.

- Apa de gură poate înlocui complet periajul dinților?

- Dr. Fazakas-Enyed Szabolcs: FALS. Apa de gură reprezintă un element ajutător al igienei orale, însă nu înlocuiește periajul și folosirea aței dentare. Placa bacteriană este o peliculă aderentă care trebuie îndepărtată mecanic.

De ce nu este recomandat periajul imediat după citrice

Și momentul în care ne spălăm pe dinți poate fi important.

- Este recomandat să te speli pe dinți imediat după ce ai băut suc de portocale sau ai consumat citrice?

- Dr. Fazakas-Enyed Szabolcs: FALS. Acizii din citrice pot înmuia temporar smalțul dentar. Periajul imediat după consumul alimentelor sau băuturilor acide poate afecta smalțul fragilizat. Recomandarea este să se aștepte aproximativ 30 de minute înainte de periaj sau să se clătească gura cu apă.

Aparatul metalic necesită, de regulă, controale mai frecvente

Medicul a explicat și diferențele dintre aparatul dentar metalic clasic și aparatele invizibile, în ceea ce privește frecvența vizitelor la ortodont.

- În cazul aparatului metalic clasic, vizitele pentru activare sunt de obicei mai dese decât cele pentru aparatul invizibil?

- Dr. Fazakas-Enyed Szabolcs: ADEVĂRAT. În cazul aparatului metalic, controalele și ajustările sunt, de regulă, programate la aproximativ 4-6 săptămâni. În cazul aliniatorilor transparenți, pacientul poate primi mai multe seturi de gutiere, iar vizitele de control pot fi programate la intervale mai mari, în funcție de planul de tratament.

Aparatul invizibil nu înseamnă automat un tratament de două ori mai lung

Un alt mit este că tratamentul cu aliniatori transparenți ar dura întotdeauna mai mult decât tratamentul cu aparat dentar metalic.

- Tratamentul cu aparate invizibile durează întotdeauna de două ori mai mult decât cel cu aparate metalice?

- Dr. Fazakas-Enyed Szabolcs: FALS. Durata tratamentului diferă de la un pacient la altul și depinde de complexitatea cazului. În anumite cazuri simple sau moderate, aliniatorii transparenți pot permite un tratament eficient, mișcările dentare fiind planificate digital în funcție de obiectivele stabilite de medic.

Ce trebuie reținut despre sănătatea dentară

De la detartraj și periaj până la aparatele dentare, multe dintre informațiile pe care le auzim despre sănătatea orală trebuie privite cu atenție. Igiena dentară corectă presupune îndepărtarea mecanică a plăcii bacteriene, controale medicale regulate și respectarea recomandărilor specialistului.

În cazul tratamentelor ortodontice, durata și frecvența controalelor sunt stabilite în funcție de particularitățile fiecărui pacient și de planul de tratament.

Interviul integral cu Dr. Fazakas-Enyed Szabolcs poate fi urmărit în materialul video de mai sus