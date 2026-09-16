Ruşii l-au decorat pe comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare spre un elicopter NATO

Gest sfidător al Moscovei. Acuzată de Danemarca, ţară NATO, de comportament periculos și iresponsabil, Rusia l-a decorat pe comandantul corvetei care a lansat luni două rachete de semnalizare în direcția unui elicopter militar danez, în apele internaționale din Marea Baltică.

Moscova a confirmat că o navă de război a tras cu rachete de semnalizare spre un elicopter danez în Marea Baltică.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că "Soobrazitelny", o corvetă rusă din Flota Baltică, a lansat două rachete de semnalizare în direcția unui elicopter danez, pentru a preveni ceea ce a numit o "provocare".

Versiunea ruşilor

Potrivit versiunii rusești, incidentul a avut loc pe 14 septembrie, la ora 14:22, în apele internaționale din sud-vestul Mării Baltice. Moscova susține că elicopterul danez de tip Fennec s-a apropiat de nava rusă și nu ar fi răspuns apelurilor pe canalul internațional de comunicații.

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Comandantul ar fi ordonat lansarea a două rachete luminoase roșii de semnalizare, după care elicopterul a părăsit zona.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, l-a decorat pe comandantul corvetei cu medalia "Pentru merite în luptă".

Ce spun danezii

Potrivit armatei daneze, incidentul a avut loc luni, în largul orașului Gedser, în partea cea mai sudică a Danemarcei. Tot conform armatei daneze, elicopterul efectua o operațiune "de rutină" de fotografiere a navei de război rusești.

Una dintre rachetele de semnalizare, dispozitive pirotehnice folosite de obicei ca semnal de avertizare pe mare, a trecut foarte aproape de elicopter, a precizat Comandamentul danez al Apărării.

Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a acuzat o "acțiune iresponsabilă din partea Rusiei", în timp ce ministrul de Externe, Lars Lokke Rasmussen, a spus că incidentul este "inacceptabil" și ar fi putut pune vieți omenești în pericol.

Avertismentul NATO

NATO a avertizat în această săptămână că atacurile hibride atribuite Rusiei sunt tot mai numeroase și mai periculoase: peste 200 de incidente au fost înregistrate anul trecut, fără a include miile de atacuri cibernetice.

Alianța susține că Moscova încearcă să slăbească sprijinul pentru Ucraina și își intensifică acțiunile asupra infrastructurii critice, de la sabotaj și drone până la programe malware.