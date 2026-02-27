De pe pârtie, direct în spital. Zeci de turişti s-au întors din vacanţa de schi cu oase sau ligamente rupte. Aglomeraţia de pe pârtiile din ţară şi străinătate, dar şi lipsa activităţii sportive în afara sezonului sunt principalele cauze pentru care oamenii se accidentează, spun medicii.

Zeci de schiori au ajuns în sala de operaţie, în ultimele săptămâni, în spitalele din Capitală. Cei mai mulţi dintre ei cu fracturi sau rupturi de ligamente. Claudiu schiază de 10 ani, însă niciodată până acum nu a avut vreun eveniment neplăcut pe pârtie. S-a întâmplat pe o pârtie din Bulgaria. "De data aceasta a fost foarte aglomerat, mult mai aglomerat ca de obicei, am urcat la cota 2.500, am coborât şi la un moment dat era foarte aglomerată pârtia, am încercat să evit pe cineva, m-am dezechilibrat, am căzut, mi-au sărit schiurile din picioare, din clăpari şi am căzut cu toată greutatea pe picior şi mi-am rupt ligamentele", a declarat Claudiu Tatomir, pacient.

"Procentual cam 90% dintre traumele de schi sunt leziuni ale genunchiului, entorse de la gradul I până la gradul III, cu leziuni ligamentare. Nu poţi să fii sedentar un an întreg şi pentru două săptămâni sau o săptămână la schi să fii zmeu, pentru că te expui unor traumatisme care pot fi dramatice", a declarat Răzvan Ene, şef secţie Ortopedie - Traumatologie la Spitalul Floreasca. Recuperarea completă în cazul unui astfel de traumatism poate dura şi şase luni. Paradoxal, adulţii sunt cei care au cele mai multe accidente. Experimentaţii ştiu însă regulile.

Salvamontiştii au avut câteva sute de intervenţii în acest sezon. "Avem cam 436 de acţiuni în care au fost salvate 450 de persoane, majoritatea acestor accidente au fost pe pârtiile de schi. Cele mai multe traumatisme au fost ale membrelor superioare şi inferioare", spun reprezentanţii Salvamont. Sportul uşor pe tot parcursul anului şi activitatea fizică intensificată cu o lună înainte de excursia la schi ar putea fi suficiente pentru o vacanţă fără surprize neplăcute pe pârtie.

Articolul continuă după reclamă

Maria Rohnean Like „Jurnalismul e un mod de viaţă!” Este principiul după care mi-am ghidat activitatea de reporter şi pe care caut să-l transmit şi mai tinerilor mei colegi pe care am ajuns să-i coordonez. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰