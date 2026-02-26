Antena Meniu Search
Video Prețuri reduse la schi în Postăvarul, la final de sezon. Ce facilități sunt mai ieftine pentru turiști

Finalul sezonului de schi aduce vești bune pentru turiști. Cei care aleg acum un weekend la munte vor scoate mai puţin din buzunar nu doar pentru transportul pe pârtii, ci și pentru alte facilităţi.

de Claudiu Loghin

la 26.02.2026 , 09:37

Se poate schia în condiții foarte bune pe toate pârtiile din masivul Postăvarul. O singură pârtie, Lupului Superior, este scoasă din circuitul turistic temporar, pentru câteva zile, pentru Campionatele Naționale de schi alpin. Reducerile sunt valabile în principal la transportul pe cablu, începând cu data de 23 februarie.

Este vorba de un consum mai mic de număr de puncte pe cartelă la o urcare. De luni până joi se consumă 5 în loc de 6 puncte la urcare cu telecabina Capra Neagră, la fel, 5 în loc de 6 puncte, de luni până joi, la urcare cu telegondola Postăvarul Express, 4 în loc de 5 puncte la telecabina Kanzel, 3 în loc de 4 puncte la linia de telescaun Ruia și 2 în loc de 3 puncte la linia de telescaun Lupului, care deservește pârtia Lupului Inferior.

Asta înseamnă, în mod evident, schi mai mult pe aceiași bani pentru turiști. Trebuie spus că sunt și reduceri, spre exemplu, la serviciile spa sau la meniurile unor restaurante, reduceri valabile miercuri pentru cei care sunt din Brașov.

