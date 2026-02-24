Rețelele de socializare sunt pline de videoclipuri și postări despre așa-numitele beneficii ale consumului de apă caldă (sau călduță).

Consumul de apă caldă, benefic pentru organism sau nu? Mai mulţi medici explică ce este dovedit şi ce este mit - Profimedia

Unii oameni spun că ajută la digestie, în timp ce alții spun că este bună pentru pierderea în greutate, dar medicii au declarat pentru HuffPost că aceste afirmații sunt mai ample decât mesajele incluse într-un scurt videoclip de pe Instagram.

În primul rând, ideea de a bea apă caldă provine în mare parte din medicina chineză și cultura chineză. "Și cred că este foarte important. Chiar dacă, da, sunt medic occidental, apreciez și respect semnificația culturală a apei calde și cred că de acolo provin multe dintre aceste tendințe", a spus Dr. Vanessa Buie, chirurg bariatric la UChicago Medicine.

"Consumul de apă caldă face parte, de asemenea, din consumul de ceai, care este, de asemenea, o parte integrantă a multor culturi", a spus Dr. Elizabeth Kazarian, medic specialist în medicină de familie și obezitate.

"Este foarte liniștitor, iar acest lucru este foarte important", a explicat Kazarian. Efectul relaxant, detensionant și calmant al consumului de lichide calde este benefic.

Dar cei care beau apă caldă pentru anumite obiective de sănătate s-ar putea să fie dezamăgiți.

"A bea apă la temperatura pe care o preferi este benefic și, per total, a fi hidratat este benefic", a spus Buie.

Acest lucru este valabil pentru consumul de apă caldă, la temperatura camerei și rece. Hidratarea permite corpului să funcționeze optim, beneficiind organele, articulațiile, celulele, temperatura corpului și multe altele.

"Orice fel de lichid fierbinte sau cald... afectează întregul tract gastrointestinal", a declarat Dr. Isaiah Schuster, director asociat de gastroenterologie la Spitalul și Centrul de Cardiologie St. Francis din New York.

Cercetările arată că lichidele calde consumate au un impact asupra motilității esofagiene, potrivit lui Schuster. Anumiți pacienți cu boli sau probleme esofagiene sunt încurajați să bea băuturi calde, a adăugat el. Cât de mult ajută de fapt lichidele calde este însă necunoscut și neclar.

Consumul de lichide calde poate stimula, de asemenea, reflexul gastrocolic ca parte a acestui proces. "Când consumi lichide calde, acestea stimulează de fapt colonul", a explicat Schuster.

Potrivit lui Buie, există numeroase studii care au analizat modul în care temperatura apei (atât calde, cât și reci) ajută digestia. "Și practic au descoperit că băuturile reci și calde se golesc mai lent decât băuturile la temperatura corpului, așa că băuturile reci încetinesc semnificativ golirea gastrică intestinală", a spus ea - și același lucru este valabil și pentru băuturile calde.

"În cele din urmă, sistemul nostru digestiv, toate sistemele din corpul nostru, funcționează cel mai bine la temperatura corpului, care este de 37 de grade Celsius. Așadar, orice temperatură extremă poate perturba tranzitoriu motilitatea gastrică și digestia", a explicat Buie.

"Digestia este reglată hormonal", a spus Buie. Nivelurile de stres, modul în care dormi vor avea un impact asupra digestiei mult mai mare decât o cană de apă caldă, a spus ea.

"În prezent, nu există date care să ateste că pot transmite unui pacient în clinică: -Hei, o parte din îngrijirea ta pentru obezitate va consta în consumul de apă caldă, pentru că ajută la digestie și te ajută să slăbești-”, a spus Kazarian.

"Nu aș putea spune niciodată asta, pentru că nu am nicio dovadă care să susțină asta."

"Consumul de apă este o modalitate de a înlocui băuturile calorice, ceea ce poate fi util pentru pierderea în greutate", a adăugat Buie. Dar acest lucru este valabil și pentru consumul de apă rece.

"Adevăratele efecte măsurate ale tuturor acestor lucruri nu le știm. Poate ajuta unii oameni... nu știm în ce măsură este placebo sau nu", a spus Schuster.

"A bea apă caldă probabil nu vă face rău, dar are aceleași beneficii ca și consumul de apă rece", a spus Kazarian.

"Dacă este vorba doar de apă, iar medicii lor vorbesc despre aceste lucruri și le prescriu aceste sfaturi, și dacă nu vă provoacă niciun rău și vă face să vă simțiți mai bine, atunci nu există nicio problemă în a face asta", a remarcat Schuster.

Totuși, nu vă așteptați la schimbări majore ale sănătății din cauza acestui obicei.

"Nu există dovezi științifice care să sugereze că apa caldă, în mod unic, detoxifică, îmbunătățește digestia, stimulează metabolismul sau provoacă pierdere în greutate. Nu există dovezi științifice", a spus Buie.

"Dar fiecare are propriile gusturi. Dacă simți că apa caldă dimineața te ajută cu ritualurile de împământare, cu starea ta de spirit, cu modul în care îți începi ziua și cu ritualurile, cu obiceiurile tale. Cred că toate acestea sunt benefice", a adăugat Buie.

