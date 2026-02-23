Pentru tot mai multe tinere, frumuseţea naturală nu e mai e suficientă. Trebuie îmbunătăţită, reparată sau... chiar înlocuită complet. Că diferența dintre ele și perfecțiune... stă într-o seringă sau într-o procedură rapidă, non-invazivă.

Dar în goana după buze mai pline, pomeți mai conturați sau un ten fără cusur, aşa cum vedem pe reţelele sociale, multe femei ajung pe mâna unor așa ziși "specialiști în estetică". Ei le ademensc cu preţuri sub piaţă şi promisiuni spectaculoase. Iar multe dintre aceste proceduri ajung să fie realizate în saloane improvizate și de către persoane fără pregătire medicală.

Medicii dermatologi și chirurgii plasticieni trag un semnal de alarmă: complicațiile nu sunt doar estetice, ci și medicale şi, mai ales, psihologice.

E o întreagă piaţă care profită de nesiguranţa femeilor, până la urmă, de această obsesie de a arăta cât mai tinere. Subiectul a fost discutat în ediţia de luni a Observator 16, alături de doctor Carmen Giuglea, chirurg estetician şi profesor de chirurgie plastică în cadrul Univesităţii Carol Davilla.

Carmen Giuglea a explicat că educaţia este esenţială când vine vorba de astfel de intenţii.

"Este nevoie de foarte multă educaţie asupra pacientelor. Pentru că, din păcate, trăim într-o lume în care marketingul agresiv este cel care dictează până la urmă şi preferinţele, ajungând să vezi numai anumite lucruri, ajungi să crezi că acesta este standardul de frumuseţe la care trebuie să ne raportăm. Şi atunci cumva ne modifică percepţiile. Cu atât mai mult lucrul ăsta le afectează pe tinerele care sunt în căutarea identităţii lor, care sunt nesigure, care nu ştiu dacă sunt acceptate mai puţin în societate din cauza aspectului decât din alte motive."

De asemenea, Giuglea a explicat că există proceduri care au început să fie acceptate din ce în ce mai devreme.

"Cele mai solicitate proceduri sunt cele injectabile, pentru că ele sunt foarte uşor acceptate, la vârste din ce în ce mai tinere, din păcate, uneori chiar fără nevoie."

În plus, Giuglea a arătat că este esenţială verificarea specialistului, înainte de a trece la orice acţiune.

"Dacă vrei să verifici un doctor, este foarte facil, îl poţi căuta pe Colegiul Medicilor, doar îi cauţi numele şi afli ce specialitate are, dacă este specialist sau rezident fără drept de liberă practică, ci doar cu practică supravegheată, poţi afla. Dar nu multă lume face asta."

