Naşterea este cel mai important moment din viaţa unei femei. Dar odată cu acest moment, apare şi o dilemă importantă: natural sau cezariană? Teoretic, este o alegere personală şi asumată, alături de medic. Practic, în România, de multe ori se dovedeşte a fi o decizie forţată.

Dezbaterea s-a aprins şi mai mult în ultimele săptămâni, odată cu apariţia acelor panouri stadale care incriminau naşterea prin operaţie.

Medicii spun clar: nu există o naştere universal valabilă, pentru că decizia corectă se ia împreună cu medicul, pe baza riscurilor, nu din auzite şi nu din informații găsite pe internet.

Subiectul a fost dezbătut în ediţia de luni a Observator 16, alături de dr. Ioana Iordache, medic ginecolog.

Când vine vorba de cezariană, aceasta pare că a intrat în obişnuinţă şi nu mai este o excepţie. Doctoriţa Ioana Iordache a explicat că operaţia cezariană a apărut ca o măsură de urgenţă, iniţial.

"Operația cezariană a apărut ca o măsură de urgență. Este o operație salvatoare de viață în foarte multe cazuri, atât pentru mamă, cât și pentru făt. Nu este o opțiune în situații în care există o disproporție între bazinul mamei și greutatea fătului. Nu este o opțiune în momentul în care există o poziție fetală care nu este accesibilă nașterii vaginale sau de fiecare dată când placenta nu este poziționată așa cum ar trebui și cumva impactează nașterea naturală", a explicat dr. Ioana Iordache.

Totuşi, se pare că naşterea prin cezariană a devenit un trend şi nu doar în ţara noastră.

"Nu doar în țаrа noastrã. Este un trend care se întâmplă la nivel global, dar răspunsul este da. De ce se întâmplă asta? Sunt factori legați atât de fenomenul demografic, femeile aleg să obțină o sarcină din ce în ce mai greu și nu sunt factori legaţi doar de vârstă, dar astfel apar foarte multe complicații obstetricale, cum sunt diabetul gestațional, hipertensiunea indusă de sarcină, riscuri care apar odată cu vârsta înaintată a mamei. Și de aici, bineînțeles, și creșterea incidenței operației cezariană, care s-a dezvoltat pur și simplu odată cu dezvoltarea societății", a explicat dr. Ioana Iordache.

Referitor la posibilele cauze ale acestui trend în România, doctoriţa a explicat că sunt mai mulţi factori în ecuaţie.

"Exact, este o combinație între ele. Într-adevăr, lucrurile pleacă poate și din familie, de la cultură. Toți am auzit acasă o poveste prin care mama sau bunica a născut foarte greu vaginal, în condiții improprii, poate, și de atunci avem cu siguranță o frică legată de nașterea vaginală, dar sunt cumva frici care nu mai sunt actuale în sistemul medical, care poate să susțină o naștere naturală în condițiile cele mai bune".

Referitor la riscurile asociate cu intervenţia cezariană, dr. Ioana Iordache a explicat, succint, care sunt acestea.

"De la început aș vrea să spun că nu există cale de naștere fără riscuri. Există riscuri atât pentru operația cezariană, dar și pentru nașterea vaginală. Operația cezariană este totuși o operație majoră, prin care se deschide abdomenul. Deci există riscurile legate de lezarea altor organe, riscuri date de posibile infecții care apar după intervenția chirurgicală, riscuri legate de trombozie și așa mai departe. Dar și nașterea naturală are riscurile ei. Există riscuri imediate și există riscuri pe termen lung. Nici o cale de naștere nu este ușoară", a arătat aceasta.

Când vine vorba de decizia finală, specialista a explicat că aceasta trebuie să nu fie bazată pe frici și mituri.

"Să nu ia o decizie bazată pe frici și pe mituri, să discute foarte bine cu medicul lor, dar să înțeleagă că și dânsele au un cuvânt de spus și în 2026 atunci când poți să alegi nu știu dacă treci sau nu printr-o operație estetică, trebuie să ai un cuvânt de spus și prin felul în care alegi să naști".

Teodora Tompea

