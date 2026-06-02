Obiceiul alimentar care poate agrava depresia. Avertismentul specialiştilor

Suntem ceea ce mâncăm. Atât fizic, cât şi psihic! Iar asta pentru că nu doar conținutul farfuriei contează, ci și ora la care mâncăm. Specialiștii atrag atenţia că un program alimentar dezordonat poate influența starea de spirit și este asociat cu un risc crescut de simptome depresive.

Mic dejun sărit, prânz mâncat în grabă şi cină servită târziu în noapte. Aşa se poate rezuma ziua unei persoane cu un ritm de viaţă alert. Robert lucrează de acasă, dar chiar şi aşa, spune că nu reuşeşte să aibă o disciplină alimentară. "Foarte haotic. Mănânc numai ori înainte să încep lucrul, ori după. Când am pauza de masă doar să ciugulesc ceva. Mănânc mereu ceea ce cade. Nu am putut niciodată să mănânc regulat deoarece e o muncă foarte mare să-ţi faci mesele".

Toate ajung, în final, să fie obiceiuri alimentare cu efecte serioase asupra sănătății mintale și pot accentua simptomele depresiei. "Stresul, cumva, în sine, aduce o zonă de frustrare în noi, adică noi nu putem continua sarcina de lucru, nici nu avem chef să începem o sarcină de lucru și, automat, cumva, cade motivația de viață, cade motivația pentru starea de bine, nu mai avem chef să facem ceva nou pentru noi", a declarat Lenke Iuhos, psiholog.

Un studiu făcut pe 21.500 de adulţi arată că riscul agravării simptomelor de depresie este cu 55% mai mare la persoanele care sar mesele principale. Cei mai mai expuşi sunt bărbaţii, fumătorii, dar şi cei care mănancă târziu. "Există o axă numită intenstin-creier care, evident cumva influenţează foarte mult microbiomul nostru, starea noastră de spirit", a declarat Larisa Rusu, dietetician.

Specialiștii recomandă trei mese principale pe zi, servite la intervale cât mai apropiate. "La o masă principală ar trebui să fie prezente atât proteina, cât şi carbohidraţii, cât şi aceste legume, iar fructele de exemplu de putem pune la una dintre gustări", spune Larisa Rusu, detetician.

Mesele neregulate au fost asociate și cu alte probleme de sănătate, precum obezitatea, rezistența la insulină și bolile cardiovasculare.

