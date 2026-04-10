Video Revoltă după apariţia unor panouri anti-cezariană în București: "Mi-au reactivat tulburarea de stres"

Campanie controversată cu autor necunoscut. Bucureştiul a fost împânzit de panouri care îndeamnă femeile să nu mai nască prin cezariană. Mesajele, care combină statistici reale cu informaţii ştiinţifice false, au stârnit reacţii dure în mediul online. Multe femei reclamă că în felul acesta sunt jignite mamele care au fost nevoite să recurgă la cezariană din motive medicale. Iar cele care urmează să nască sunt descurajate să ia decizii cu privire la propriul corp. Campania va fi analizată şi de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

de Andreea Milea

la 10.04.2026 , 19:43

"Prin cezariană, lipsa dilataţiilor şi contracţiilor se transmite genetic de la mamă la fiică." Sunt doar câteva dintre mesajele care au împânzit panourile publicitare şi clădirile din Bucureşti. Campania, menită să promoveze naşterile naturale, în detrimentul procedurilor de cezariană, prezintă informaţii care îi contrariază pe medici.

Ce spun femeile despre campania anti-cezariană

Mesajele au stârnit păreri diferite printre femeile care le-au văzut prin oraş.

"Sunt pentru naşterea naturală, nu a cezarienei. Deci nu ştiu să vă spun mai mult de atât", a spus o femeie.

"E o lipsă de informare foarte mare pe zona asta cu cezariana şi foarte multă lume o preferă fără să ştie ce înseamnă", a afirmat o altă femeie.

"Eu, de exemplu, am născut prin cezariană pentru că placenta avea o problemă. Cred că dacă chiar este necesar, cezariana, da, trebuie aleasă", a declarat o altă doamnă.

Furtună de reacții în mediul online

În mediul online, mesajele au stârnit o furtună. Campania este considerată jignitoare la adresa femeilor şi o formă de discriminare la adresa mamelor care nasc prin cezariană.

"Într-o ţară în care femeia, de fapt, nu are drept asupra propriului corp, deşi este legal, a apărut de nicăieri această campanie. Cine vrea să se întoarcă în evul mediu e liber să facă asta, dar nu trebuie să ne întoarcem toţi acolo", a spus o influenceră.

"Mesajele astea mi-au reactivat tulburarea de stres postraumatic. (...) 117 ore de travaliu. (...) Am născut după 5 zile de chin prin cezariană. Cui folosesc panourile astea?", a spus o altă femeie.

Campanie anonimă, fără semnătură sau explicații

Cine este în spatele campaniei rămâne un mister. Mesajele nu sunt semnate. Şi nu includ vreun site sau număr de telefon unde cei interesaţi să poată cere detalii.

Operatorii de publicitate sunt obligaţi prin lege ca pe panouri să afişeze numele firmei care deţine suportul de reclamă, codul de identificare fiscală şi numărul autorizaţiei pe care au primit-o de la primărie. Pe lânga asta există control şi cu privire la mesajul transmis. Acesta trebuie să poată fi probat cu documente pe care autorităţile le pot solicita.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a anunţat că se va autosesiza, săptămâna viitoare în privinţa mesajelor.

Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live.

Premieră după 12 ani! Decizia luată de miliardarul Ahmetov după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
Premieră după 12 ani! Decizia luată de miliardarul Ahmetov după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea asta”
Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea asta”
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua”. Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua”. Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
