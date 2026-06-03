PMB organizează joi o campanie de donare de sânge. Cine se poate înscrie 

Primăria Capitalei organizează joi o nouă campanie de donare de sânge, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Şi tot se va întâmpla chiar la sediul Primăriei Municipiului București. 

de Eduard Marin

la 03.06.2026 , 09:28
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Evenimentul are loc joi între orele 8:30 și 12:00, iar cei care vor să participe se pot înscrie direct la fața locului, în limita locurilor disponibile.

Pot dona persoanele cu vârste între 18 și 60 de ani, care au peste 50 de kilograme și o stare bună de sănătate.

Medicii vin și cu o serie de recomandări: înainte de donare, este important să mănânci un mic dejun, să te hidratezi bine și să eviți fumatul și consumul de alcool.

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După donare, trebuie să rămâi așezat între 15 și 30 de minute, să eviți efortul fizic intens și să bei cât mai multe lichide.

Donatorii beneficiază de analize medicale gratuite, o zi liberă de la serviciu, reducere la transportul în comun și un card valoric de 280 de lei.

Un singur donator poate salva până la trei vieți. Este mesajul medicilor, care spun că nevoia de sânge rămâne critică zi de zi.

Eduard Marin
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Am venit în presă în 2021, atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel „nu știi niciodată ce urmează” care te ține mereu în priză.

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