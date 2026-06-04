Promisiunile clinicilor stomatologice care pot păcăli pacienţii. "Nu există garanţii în domeniul medical"

Despre pericolele reclamelor din domeniul stomatologic şi promisiunile care pot induce pacienţii în eroare a vorbit, la Observator 16, Florin Lăzărescu, preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Prezentator: Cum vă propuneți să combateți acest fenomen?

Dr. Florin Lăzărescu: Încă de anul trecut, imediat după ce am preluat mandatul, am venit cu reforme în domeniul stomatologiei. Una dintre acestea a fost adoptarea unui nou Cod Deontologic. În acest sens, am introdus un nou capitol referitor la publicitatea în domeniul stomatologic. De asemenea, am elaborat și un ghid de bune practici pentru respectarea normelor deontologice.

Prezentator: Adică atât cabinetele, cât și medicii trebuie să se încadreze într-un anumit tipar și nu respectă acest lucru?

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Dr. Florin Lăzărescu: Noi am venit cu exemple clare de "așa da" și "așa nu". Acest cod a fost popularizat atât de noi, de Colegiul Medicilor Stomatologi, cât și de alte autorități ale statului care au atribuții în reglementarea acestor reguli. Așa a apărut și colaborarea cu ANPC. Ne dorim să desfășurăm acțiuni comune și să oferim clarificări acolo unde este nevoie.

Prezentator: Ce acțiuni veți face concret? Veți analiza mediul online? Veți efectua controale în cabinete?

Dr. Florin Lăzărescu: În primul rând, vorbim despre acțiuni de informare. Prima inițiativă din săptămânile următoare este organizarea unui webinar live, în cadrul căruia vom invita medicii stomatologi din toată țara să participe la discuții. Este posibil să existe aspecte care necesită clarificări și vrem să venim în sprijinul lor împreună cu ANPC și cu specialiștii în domeniul juridic.

Vom continua și campaniile de informare. Marea majoritate a medicilor respectă deja Codul Deontologic. Rugămintea noastră pentru cei care nu îl respectă este să îl citească cu atenție. De multe ori, cabinetele sau agențiile de marketing cu care colaborează nu cunosc prevederile respective.

Ce trebuie să evite pacienţii

Prezentator: O întrebare din partea celor care ne urmăresc și care sunt pacienți: la ce ar trebui să fie atenți? Vorbeați despre exemple de "așa da" și "așa nu". Ce ar trebui să le atragă atenția, care sunt acele "red flags" care să nu îi conducă spre un anumit cabinet?

Dr. Florin Lăzărescu: Aici intrăm în exemple punctuale. Dacă vorbim despre garanții, noi, medicii, nu putem oferi garanții pentru actul medical, pentru că vorbim despre sănătatea umană și nu putem spune cu certitudine că rezultatul va fi garantat în proporție de 100%.

Dacă vedem o reclamă în care scrie "garanție pe viață", aceasta se poate referi la cu totul altceva. Poate fi vorba despre materialul folosit sau despre o coroană dentară, însă asta nu înseamnă că lucrarea va rezista toată viața în cavitatea orală a pacientului. Acesta este un semnal de alarmă.

Un alt exemplu este reclama de tipul "dinți ficși în 24 de ore". Dacă punem punct după această afirmație, ea nu este valabilă pentru toate cazurile clinice. Pentru unii pacienți poate fi posibil, dar nu pentru toți. Acest lucru trebuie precizat foarte clar. Pacienții trebuie să ceară mai multe detalii atunci când ajung în cabinetul stomatologic.

Este în sarcina Colegiului Medicilor Stomatologi din România să combată astfel de practici și tocmai de aceea am elaborat acest ghid.

Prezentator: Colegiul vine și în ajutorul pacientului dacă, de exemplu, acesta consideră că a fost prejudiciat de un medic? Poate beneficia de sprijinul Colegiului Medicilor?

Dr. Florin Lăzărescu: Aici discutăm despre un alt subiect. Ghidul vine cu reglementări privind publicitatea în stomatologie. Sigur că există și proceduri pentru situațiile în care pacienții au probleme cu un anumit cabinet sau medic. Ei se pot adresa colegiului teritorial și comisiilor de disciplină.

Există proceduri interne în cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi prin care pot fi luate măsuri împotriva colegilor care nu au respectat principiile deontologice sau care au ajuns într-o zonă ce poate ține de malpraxis.

Prezentator: Ce ar fi bine să reținem? Nu există garanții în domeniul medical. Mare atenție la promisiunile făcute în anunțurile de pe internet, indiferent de domeniu.