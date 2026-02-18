Dacă aţi renunţat la ţigările clasice pentru că aţi considerat că dispozitivele electronice sunt mai sănătoase, trebuie să ştiţi că nu e chiar aşa. Cât de periculoase sunt atât pentru fumători, cât şi pentru cei din jur aceste dispozitive, aflăm chiar acum de la medicul Mihail Pautov.

La unele restaurante încă se permite fumatul acestor dispozitive "moderne". Sunt mai puțin nocive decât țigările clasice – dar rămân extrem de periculoase pentru cei din jur.

Când folosești un dispozitiv electronic, nu inhalezi doar nicotină. Când expiri, aerul se încarcă cu toxine care rămân suspendate ore în şir. Particulele fine și ultrafine pătrund în plămâni, sânge, creier și alte organe.

Provoacă inflamație și deteriorare celulară. Copiii sunt cei mai vulnerabili – plămânii lor sunt încă în dezvoltare, sistemele de apărare sunt mai slabe.

Articolul continuă după reclamă

Ce conţine aerul toxic

Nicotină – dependență, afectează dezvoltarea creierului la copii/adolescenți, risc cardiovascular.

Particule ultrafine – ajung direct în sânge, inflamație, boli cardiovasculare.

Compuși organici volatili (COV) – formaldehidă și acroleina (cancerigene), irită căile respiratorii

Metale grele – plumb, nichel, crom, staniu (din capetele de încălzire).

Monoxid de carbon – scade oxigenarea sângelui.

Hidrocarburi aromatice policiclice – cancerigene din tutunul încălzit.

Impactul asupra copiilor

Probleme grave de respirație – astm, bronșită, pneumonie.

Afectarea creierului – nicotina reduce capacitatea de concentrare, probleme cognitive și emoționale.

Risc crescut de dependență – copiii expuși pasiv au șanse multmai mari să devină fumători.

Moarte subită infantilă – bebelușii expuși au risc crescut

Ce putem face

Nu fuma în casă sau în prezența copiilor. Alege restaurante care interzic aceste dispozitive – dacă un local permite vapatul, evita-l și spune-le de ce. Informează-te și informează-i și pe ceilalți – nu mai crede miturile despre "siguranță" acestor dispozitive. Susține legile care interzic fumatul în spațiile publice.

Semnează petiția: Nu mai putem accepta că aceste dispozitive sunt inofensive. Dacă ai un prieten sau un membru al familiei care încă fumează în preajma copiilor, trimite-i acest material. Dacă mergi într-un restaurant care permite aceste dispozitive, atrage-le atenția.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰